أسهم سيارات GM تفقد 4 مليارات دولار في يوم واحد.. وخسائر حادة لأسهم التبغ Philip Morris

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في جلسة الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على التقارير الفصلية الأخيرة والمقبلة، وسط ترقب بوادر تقدم في محادثات التجارة الأميركية.

إذ توقع المحللون في المتوسط أن تُعلن شركات S&P500 عن زيادة في أرباحها بنسبة 7% للربع الثاني، حيث تقود شركات التكنولوجيا العملاقة معظم هذه الزيادة، وفقًا لبيانات LSEG.

وعلى صعيد المفاوضات التجارية، تراجع التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الهند، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.4% أي ما يعادل 179 نقطة في جلسة الثلاثاء مسجلاً أعلى إغلاق له في أسبوعين.

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة طفيفة بلغت 0.06%، ولكنه سجل إغلاقاً قياسياً للمرة 11 منذ بداية العام الحالي.

في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% ليتنازل عن ذروته القياسية.

وارتفع حجم التداول في البورصات الأميركية إلى 18.8 مليار سهم في جلسة الثلاثاء مقارنة مع متوسط 17.7 مليار سهم في آخر 20 جلسة تداول.

سهم General Motors

هبط سهم General Motors بنسبة 8% في جلسة الثلاثاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في 6 أشهر، وتفقد الشركة 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن خسارة مليار دولار من الرسوم الجمركية في نتائجها الفصلية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية العالمية

أسهم Philip Morris

هبط سهم Philip Morris بنسبة 8.4% في جلسة الثلاثاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في 5 سنوات وتحديداً منذ بدء جائحة كورونا في مارس 2020.

وجاءت هذه الخسائر بعد إعلان شركة التبغ عن إيرادات أقل من التوقعات للربع الثاني، حيث خيبت شحنات أكياس النيكوتين ZYN آمال المستثمرين.