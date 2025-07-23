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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أغلب الأسواق الخليجية مع تزايد مخاوف التوترات التجارية

وكاله
وكاله
وكالة

مؤشر السوق السعودي يتكبد أكبر خسارة يومية في 5 أسابيع
مؤشر سوق دبي يسجل ثالث خسارة يومية على التوالي
سهم أرامكو السعودية يسجل أدنى إغلاق يومي في 5 سنوات
مؤشر الكويت الرئيسي يسجل إغلاقاً قياسياً جديداً
مؤشر بورصة قطر يحقق أعلى إغلاق يومي في عامين ونصف
سهم مصرف قطر الإسلامي يسجل أعلى مكاسب يومية في أكثر من 4 سنوات
 

أغلقت أغلب البورصات الخليجية على خسائر في جلسة الثلاثاء مع قلق المستثمرين من انحسار احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل المهلة الوشيكة لتطبيق الرسوم الجمركية، فيما طغى نزول أسعار النفط على نتائج أعمال قوية لشركات.

إذ أفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات مضادة أوسع نطاقاً ضد الولايات المتحدة مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

وينطوي فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مناطق مختلفة من العالم على خطر الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي استهلاك النفط.

السوق السعودي

تراجع مؤشر تاسي بنسبة 1.3% في جلسة الثلاثاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في 5 أسابيع ويغلق عند أدنى مستوياته في نحو شهر متأثراً بهبوط سهمي الراجحي والأهلي بنسبة 1% و2% على التوالي.
كما انخفض سهم أرامكو بنسبة 0.5% ليغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من 5 سنوات وتحديداً منذ بدء جائحة كورونا في مارس 2020.

بالمقابل، ارتفع سهم موبايلي بنسبة 1.9% مرتداً من أدنى مستوياته في شهر بعد إعلان الشركة عن نمو أرباحها بنسبة 26% في الربع الثاني وقرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.2 ريالاً للسهم عن النصف الأول من العام الحالي.

كما قفز سهم الأندية الرياضية بنسبة 24% مقارنة مع سعر الطرح في أول يوم تداول له بعد إدراجه في السوق الرئيسية كتاسع إدراج في تاسي منذ بداية العام الحالي.

بورصة الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2% في جلسة الثلاثاء ليغلق دون مستويات 9300 نقطة بضغط من انخفاض سهمي أرزان وبنك وربة بنسبة 2.3% و1.7% على التوالي.

كما انخفض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1% على الرغم من إعلان البنك عن نمو أرباحه الصافية بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 181 مليون دينار بالربع الثاني 2025.

بالمقابل، ارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنحو 0.7% ليسجل إغلاقاً قياسياً جديداً بالقرب من مستويات 7600 نقطة.

بورصة قطر

ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.1% في جلسة الثلاثاء محققاً أعلى إغلاق يومي في عامين ونصف.

وقفز سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 6% مسجلاً أعلى مكاسب يومية في أكثر من 4 سنوات مع العلم أن تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية للمساهمين عن النصف الأول والبالغة 40% من رأس المال سيكون الخميس 24 من يوليو.

بالمقابل، تراجع سهم مجمع المناعي بنسبة 10% بعد الإعلان عن بيع 67% من شركة داماس لتجارة المجوهرات الفاخرة لصالح شركة "تيتان" الهندية.

الأسواق الإماراتية

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.55% في جلسة الثلاثاء مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي متأثراً بانخفاض سهم أبوظبي الأول بنسبة 3%.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.3% مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي متأثراً بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.2%.

كما انخفض سهم العربية للطيران بنسبة 3% بضغط من جني الأرباح ليتنازل عن ذروته القياسية.

وفي سوق دبي تراجع المؤشر العام كما انخفض سهم العربية للطيران بنسبة الأسواق الإماراتية تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 055

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