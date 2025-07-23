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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم تأثير رسوم ترامب.. «جنرال موتورز» تسجّل 3 مليارات دولار كأرباح تشغيلية

وكاله
وكاله
وكالة

أعلنت شركة جنرال موتورز عن نتائجها للربع الثاني من العام، متجاوزةً توقعات وول ستريت، وأكدت في الوقت ذاته على توجيهاتها السنوية، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة برسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية على السيارات.

ورغم النتائج الإيجابية، تراجعت أسهم الشركة بنحو 3% في تعاملات ما قبل الافتتاح.

ولا تزال الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة والعديد من قطع الغيار قائمة، في وقت تأمل فيه شركات صناعة السيارات بالحصول على إعفاء أو تخفيف.

وكانت الشركة قد خفّضت في مايو أيار توقعاتها للعام كاملاً لتأخذ في الحسبان أثراً محتملاً يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار نتيجة الرسوم الجمركية، وأعادت تأكيد هذه التقديرات في تقرير الثلاثاء، مشيرة إلى أن التقدير لم يتغير.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة جنرال موتورز، ماري بارا، في رسالة للمساهمين: «بالإضافة إلى الأداء التشغيلي القوي الذي تحقق، فإننا نعمل على تهيئة الشركة لمستقبل مربح وطويل الأمد، فيما نتكيف مع السياسات التجارية والضريبية الجديدة، والمشهد التكنولوجي المتغير بسرعة».
وأضافت أن الشركة تعمل على «تقليص تعرضها للرسوم الجمركية بشكل كبير».

قالت شركة جنرال موتورز إنها أخذت في الحسبان، ضمن توجيهاتها المالية خلال الربيع، التعديلات التي أجرتها إدارة ترامب على الرسوم الجمركية، والتي شملت تعويض شركات السيارات عن بعض الأجزاء المنتجة في أميركا، وتقليص ظاهرة «تراكم الرسوم» داخل القطاع.

وأشارت الشركة إلى أنها أحرزت تقدماً ملموساً نحو التخفيف من ما لا يقل عن 30% من التكاليف الإضافية المتوقعة بسبب الرسوم، وذلك من خلال تعديلات في التصنيع، ومبادرات خفض تكاليف مستهدفة، واستراتيجية تسعير ثابتة.

لكنها حذّرت من أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر تأثراً بالرسوم الجمركية، نظراً لأنه يتضمّن ربعين ماليين خاضعين لرسوم ترامب، في حين أن النصف الأول تأثر فقط في ربع واحد منها.

نتائج الربع الثاني مقارنة بتوقعات المحللين (بحسب بيانات LSEG):


ربحية السهم: 2.53 دولار (معدّلة) مقابل 2.44 دولار متوقعة

الإيرادات: 47.12 مليار دولار مقابل 46.28 مليار دولار متوقعة

وسجّلت الشركة صافي دخل عائد للمساهمين بلغ 1.9 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض نسبته 35.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حين سجلت 2.93 مليار دولار.


بلغت الأرباح التشغيلية المعدّلة قبل الفوائد والضرائب لشركة جنرال موتورز في الربع الثاني 3.04 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 31.6% مقارنة بـ4.44 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها تجاوزت تقديرات «ستريت أكاونت» البالغة 2.89 مليار دولار.

وسجلت الشركة ربحية معدّلة للسهم قدرها 2.53 دولار، بانخفاض 17% عن مستوى 3.06 دولارات قبل عام، في حين تراجعت الإيرادات الفصلية بنسبة 1.8% إلى 47.12 مليار دولار، مقارنة بـ47.97 مليار دولار في الربع الثاني من 2024.

ويمثّل هذا التراجع في الإيرادات وصافي الربح أول انخفاض سنوي مزدوج منذ الربع الرابع من عام 2023، كما أن انخفاض الإيرادات هو الأكبر منذ الربع الرابع من عام 2021.

أبرز مؤشرات الأداء:


الهامش التشغيلي في أميركا الشمالية (معدّل قبل الفوائد والضرائب): بلغ 6.1%، مقارنة بـ10.9% في نفس الفترة من العام الماضي (تراجع بنسبة 44%).

الهامش التشغيلي في أميركا الشمالية ويمثّل هذا التراجع في الإيرادات وصافي الربح أول انخفاض سنوي وسجّلت الشركة صافي دخل عائد للمساهمين

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