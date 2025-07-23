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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بشري تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

بشري
بشري
ميرنا محمود

شاركت الفنانة بشرى، صور جديدة من أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.


 و تألقت بشري بإطلالة جذابة لافتة على الشاطئ بدون مكياج معتمده علي جمال بشرتها ،مما حازت آلصورة علي اعجاب متابعيها.


انفصال بشرى
وكانت قد أثارت الفنانة بشرى، حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني بعد قرار انفصالها عن زوجها خالد محمود حميدة وذلك بعد زواج لمدة عام .

وأعلنت بشرى عن زفافها منذ عام تقريبا، حيث أقيم حفل أقتصر على الأصدقاء والمقربين في الساحل الشمالي من صديق الطفولة خالد حميدة.

وكان يربط بشرى وخالد حميدة صداقة وشراكة منذ سنوات، وقالت في تصريحات لها من قبل إنه صديق الطفولة الذي قرر السفر وتطور مهاراته خارج مصر ولكنهما ظلا على تواصل.

وبعد أيام من حفل الزفاف خرجت بشرى للحديث عن زواجها حيث علقت على الحديث عن تعدد زيجاتها، مؤكدة عدم تأثرها بالأمر وأنه يضحكها لأنها لم تصل إلى عدد زيجات الفنانة تحية كاريوكا، مشيرة إلى أن هذه الزيجة الثالثة لها والتي تتمنى أن تدوم.

بشري اطلالات النجوم صور بشري

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