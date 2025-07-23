تحذير للأندية من خطأ شائع يتعلق بجوازات السفر الإلكترونية الخاصة باللاعبين الأجانب

وجّه الخبير التحكيمي عامر العمايرة تحذيرًا مهمًا للأندية المصرية بشأن خطأ إداري شائع يتعلق بجوازات السفر الإلكترونية الخاصة باللاعبين الأجانب، مؤكدًا أن هذا الخطأ كان سببًا مباشرًا في أزمة نادي فاركو الحالية.

وكتب العمايرة عبر حسابه الرسمي:"أحذر يا عزيزي من خطأ جواز السفر الإلكتروني للاعب الأجنبي، فقد تم حظر قيد نادي فاركو بسببه في قضيتين، والقيد ما زال موقوفًا وموجودًا على سيستم الفيفا."



وفي سياق آخر أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.



تقرر انطلاق الدوري المصري يوم 8 من أغسطس المقبل؛ بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، وعقب اجتماعها الأخير مع اتحاد الكرة.

جاء تقديم موعد انطلاق الدوري ليبدأ في 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر؛ حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المقبل، لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.