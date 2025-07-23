72 ساعة إجازة تبدأ غدًا.. مفاجأة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

أعلنت الحكومة أن يوم غدا الخميس 24 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، بدلاً من اليوم الأربعاء، في إطار سياسة الدولة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

تطبيق قرار ترحيل الإجازات الرسمية

جاء القرار في ضوء توجه الحكومة بتوحيد مواعيد العطلات الرسمية، حيث قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو إلى الخميس، تنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2474 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاحتفال بالمناسبات القومية.

وتشمل الإجازة جميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.

وزارة العمل تُصدر الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025

أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025، الذي يؤكد استحقاق العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل لإجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس 24 يوليو، تنفيذًا للمادة 52 من القانون، والتي تضمن للعاملين الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية.

العمل في الإجازات الرسمية.. هذه حقوق العامل

وأوضح الكتاب أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا، أي أجره عن اليوم + مثلي هذا الأجر، تنفيذًا لأحكام قانون العمل.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتطبيق هذا القرار بدقة، ومنح العاملين حقوقهم كاملة، وفقًا لما ينظمه القانون.

توجيهات حازمة من وزارة العمل للمحافظات

وجهت وزارة العمل تعليماتها إلى رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، وكذلك إلى مديري مديريات العمل في المحافظات، بضرورة نشر محتوى الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، والتأكيد على تطبيق أحكامه بدقة، بما يكفل احترام الحقوق العمالية وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

العاملون المستبعدون من إجازة 23 يوليو

رغم أن الإجازة تشمل أغلب فئات الموظفين، إلا أن هناك فئات محرومة من التمتع بإجازة ثورة 23 يوليو، وهم:

العاملون بنظام الورادي والمناوبات في المصانع والمرافق الحيوية

بعض العاملين في القطاع الصحي، خصوصًا فرق الطوارئ وموظفي المستشفيات

العاملون في النقل والمواصلات العامة

رجال الأمن والحماية المدنية

موظفو غرف العمليات الحكومية

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2025

1. إجازة 23 يوليو 2025

تُصادف ذكرى ثورة 23 يوليو هذا العام يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، لكن سيتم الاحتفال بها فعليًا يوم الخميس 24 يوليو.

2. إجازة المولد النبوي الشريف

تُعتبر ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية الكبرى، وتوافق هذا العام الخميس 4 سبتمبر 2025.

3. إجازة نصر أكتوبر 1973

تُختتم الإجازات الرسمية لعام 2025 بذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، والتي توافق يوم الإثنين 6 أكتوبر، وتُعد من أبرز الأعياد الوطنية في مصر

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