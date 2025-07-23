سعر ومواصفات OnePlus Pad Lite.. جهاز لوحي اقتصادي بمواصفات منافسة

كشفت ون بلس عن جهازها اللوحي OnePlus Pad Lite بالتزامن مع سلسلة OnePlus Nord 5 في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد طُرح هذا الجهاز اللوحي الاقتصادي خصيصًا للسوق الأوروبية.

واليوم، أعلنت الشركة رسميًا عن جهاز Pad Lite، وإليكم نظرة على مواصفات الجهاز وميزاته وسعره.

مواصفات ومميزات OnePlus Pad Lite

يأتي جهاز OnePlus Pad Lite بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث 90 هرتز.

تدعم الشاشة ألوانًا بدقة 10 بت وسطوعًا يصل إلى 500 شمعة.

يحتوي الجهاز اللوحي على نظام مكبرات صوت رباعي معتمد للصوت عالي الدقة.

تضبط تقنية Omnibearing Sound Field من OnePlus اتجاه الصوت بناءً على اتجاه الشاشة.

يعمل جهاز Pad Lite بمعالج MediaTek Helio G100، ويضم بطارية ضخمة بسعة 9,340 مللي أمبير/ساعة.

يمكن شحنه بشاحن سريع SuperVOOC بقوة 33 واط، لكن عبوة البيع بالتجزئة تتضمن شاحنًا بقوة 15 واط.

يتميز الجهاز اللوحي بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل جهاز Pad Lite بنظام Android 15 المستند إلى OxygenOS 15.0.1، ويدعم ميزات مثل انعكاس الشاشة ومشاركة الحافظة والمعرض المشترك مع هواتف OnePlus.

كما يدعم ميزة Quick Share لأجهزة Android وO+ Connect لأجهزة iOS وiPadOS.

تتيح ميزة Open Canvas للمستخدمين فتح تطبيقين جنبًا إلى جنب بنوافذ قابلة للتعديل.

ون بلس باد لايت

يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بميزات أخرى مثل واي فاي، وبلوتوث 5.2، ومنفذ USB-C، وفتح القفل بالوجه، ولكنه يفتقر إلى دعم الاتصال الخلوي.

يبلغ سمك جهاز Pad Lite 7.39 ملم ويزن 530 جرامًا.

سعر OnePlus Pad Lite

يتوفر جهاز OnePlus Pad Lite باللون الأزرق، ويمكن شراؤه بنسختين: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت (واي فاي) و8 جيجابايت + 128 جيجابايت (واي فاي + 4G LTE). يبلغ سعر النسختين 12,999 روبية و14,999 روبية على التوالي.

تشمل هذه الأسعار خصمًا فوريًا بقيمة 2,000 و1,000 روبية هندية من البنوك وعروضًا ترويجية.

كما يمكن للعملاء الاستفادة من أقساط شهرية مجانية لمدة تصل إلى 6 أشهر لدى بنوك مختارة.

سيُطرح جهاز OnePlus Pad Lite للبيع في 1 أغسطس.