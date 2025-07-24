برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025: حافظ على هدوئك

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 24 يوليو 2025

تعامل مع مشاكلك العاطفية بنضج، شارك مشاعرك وحافظ على هدوئك عند الخلافات. لا تدع غرورك يؤثر على مسؤولياتك المهنية، ماليًا، أنت بخير، لكن صحتك ستواجه بعض المشاكل.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

اليوم، قد تفاجئ الحبيب أيضًا بالهدايا قد يقابل العزاب شخصًا مميزًا أثناء السفر، لكنهم ينتظرون يومًا أو يومين للتعبير عن مشاعرهم، احرص أيضًا على عدم جرح الحبيب بالكلام أو الفعل..

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يجب على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة، بما في ذلك الأنشطة تحت الماء. من الشائع الإصابة بالصداع وآلام الجسم ومشاكل الهضم والحمى الفيروسية، التزم بالطعام المنزلي وتجنب الوجبات السريعة.

برج العقرب مهنيا

سيتلقى الباحثون عن فرص عمل في الخارج أخبارًا سارة، على الطلاب عدم المخاطرة عند التقدم للامتحان، بل عليهم التركيز على دراستهم الأكاديمية، وسيحصلون بالتأكيد على نتائج جيدة، سيجد رواد الأعمال العاملون في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات والأحذية والسيارات وتصميم الديكور الداخلي فرصًا لتطوير أعمالهم.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

لا تُنفق مبالغ طائلة على السلع الكمالية، ولكن يُنصح بالجزء الثاني من اليوم بشراء الأجهزة الإلكترونية، قد تواجه أيضًا صعوبات في الدفع.