انسحاب جيش الاحتلال من دير البلح واستشهاد صحفية وخمسة من أطفالها في غزة

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي أنهى عملياته العسكرية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وانسحب منها صباح اليوم، بعد أيام من التصعيد العسكري الذي شهد قصفًا جويًا ومدفعيًا مكثفًا استهدف أحياء سكنية ومرافق مدنية.

وقوع مجزرة جديدة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة

وفي تطور آخر، أفادت "القاهرة الإخبارية" بوقوع مجزرة جديدة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، حيث استشهدت صحفية فلسطينية وخمسة من أطفالها جراء قصف استهدف شقة سكنية في الحي المكتظ بالسكان. ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال على مختلف مناطق القطاع، والتي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا خلال الأيام الأخيرة، غالبيتهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.