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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شعيب: كلمة الرئيس في ذكرى يوليو جسّدت روح الوطنية وأكدت مضي الدولة بطريق التنمية

محمد إبراهيم شعيب، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية
محمد إبراهيم شعيب، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

قال محمد إبراهيم شعيب، الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو جاءت بمضامين قوية تعكس الثوابت الوطنية الراسخة، وتؤكد أن الدولة المصرية ماضية في مسيرة البناء والتقدم رغم التحديات.

وأضاف شعيب، في بيان صحفي، أن الخطاب الرئاسي لم يقتصر على استعراض محطات من تاريخ الثورة، بل قدّم رؤية متكاملة للربط بين مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني التي نادت بها الثورة، وبين ما تشهده الدولة اليوم من مشروعات قومية كبرى وجهود إصلاح اقتصادي شاملة.

وأكد أن الكلمة حملت رسائل طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وأن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع هو امتداد لروح يوليو التي ألهمت أجيالًا متعاقبة.

وأشار الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية إلى أن الخطاب عكس إيمان الدولة بأهمية تماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، في إطار من الوعي الوطني والمسؤولية المشتركة.

وأوضح أن إحياء ذكرى ثورة يوليو هو تأكيد على أن بناء الدولة الحديثة لا يتحقق إلا من خلال رؤية وطنية جامعة، تضع المواطن في قلب أولوياتها، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم شعيب تصريحه بالتأكيد على أن روح يوليو ستظل مصدر إلهام للعمل الوطني، وأن استلهام قيم الثورة هو الطريق لبناء مستقبل يليق بطموحات الشعب المصري، داعيًا الجميع إلى التكاتف من أجل استكمال مسيرة التنمية والتحديث.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة البناء والتقدم التحديات ثورة 23 يوليو العدالة الاجتماعية الاستقلال الوطني

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