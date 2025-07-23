الجمهوريون يسعون لتغيير اسم الأوبرا إلى ميلانيا ترامب

سعى الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إلى إعادة تسمية دار الأوبرا في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وصوتت لجنة المخصصات في مجلس النواب، والتي يقودها الجمهوريون، على المضي قدمًا في صياغة من شأنها أن تشترط تمويل المؤسسة الثقافية الرائدة في واشنطن بتغيير الاسم أثناء مناقشتها لميزانية عام 2026.

وقال عضو الكونجرس عن ولاية أيداهو مايك سيمبسون، الذي قدم تعديلاً لتسمية المكان باسم "دار أوبرا السيدة الأولى ميلانيا ترامب"، إنها "طريقة ممتازة للاعتراف بدعمها والتزامها بتعزيز الفنون".

تمثل هذه الخطوة أحدث جبهة في استيلاء الرئيس دونالد ترامب العدائي على مركز كينيدي، بعد أن أقال أعضاء مجلس الإدارة في فبراير وعين نفسه رئيسًا، واستبدل رئيسه القديم بحليفه ريتشارد جرينيل.

ترامب، الذي اتهم المؤسسة بأنها "مُنتبهة" أكثر من اللازم، اختار أيضًا رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ونائب رئيس الموظفين دان سكافينو، والسيدة الثانية أوشا فانس، لشغل مناصب أمناء.

استُقبل الرئيس بالهتافات والاستهجان في المركز في يونيو أثناء حضوره عرضًا في ليلة افتتاح المسرحية الموسيقية الشهيرة "البؤساء".

حرص الجمهوريون على مدح ترامب ومساعدته على ترسيخ إرثه في ولايته الثانية، بما في ذلك من خلال تقديم تشريع لإعادة تسمية مطار دالاس الدولي في منطقة العاصمة باسمه.

كما بُذلت جهود في الكونجرس لاستبدال صورة بنجامين فرانكلين بترامب على ورقة المئة دولار، ونحت صورة ترامب على جبل راشمور الشهير، وتسمية عطلة وطنية باسمه، وإعادة تسمية خدمة قطارات مترو واشنطن باسم "قطار ترامب".

لكن المسرح، الذي يتسع لـ 2364 مقعدًا، وهو ثاني أكبر مسرح في مجمع مركز كينيدي، لن يحصل على تسميته الجديدة إلا بموافقة مجلسي الكونجرس.