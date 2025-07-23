محافظ الإسكندرية مهنئًا الرئيس السيسي: ثورة يوليو علامة فارقة في تاريخ الوطن

تقدَّم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، وكافة مؤسسات الدولة، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

ثورة يوليو ذكرى وطنية عزيزة على مصر وشعبها

وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته بأن تُعاد هذه الذكرى الوطنية العزيزة على مصر وشعبها بمزيدٍ من الخير والرخاء، وأن يظل وطنُنا الغالي ماضيًا في طريق التنمية والاستقرار، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس.

ثورة يوليو علامة فارقة في تاريخ مصر

وأكَّد الفريق أحمد خالد أن ثورة يوليو ستظلُّ علامةً فارقةً في تاريخ الوطن، لما أرسته من مبادئ راسخة للحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الوطنية، ولما قدَّمته من إنجازات عظيمة ما زال أثرُها ممتدًّا حتى اليوم.

واختتم المحافظ تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر، قيادةً وشعبًا، وأن يُسدِّد خُطاها نحو مزيدٍ من التقدُّم والازدهار، في ظل ما تشهده من إنجازات تنموية كبرى على مختلف الأصعدة.