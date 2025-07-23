مهيب عبد الهادي غاضبا: بلاش تصدق أي لاعب يقولك أنا أهلاوي ولا زملكاوي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي جمهوره منشور غاضب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب مهيب عبد الهادي : بلاش تصدق أي لاعب يقولك أنا أهلاوي ولا زملكاوي لأن في الآخر هيقولك هتتدفع كام؟؟!

علي الجانب الآخر يغادر وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مطار القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي في كولومبوس كرو بعد الاتفاق مع الأهلي علي كافة التفاصيل، وسيحصل الأهلي علي 7.5 مليون دولار دفعة واحدة بمجرد اجتياز اللاعب الكشف الطبي بجانب 2 مليون دولار امتيازات بنسب المشاركات في الموسم الأول والثاني وعدد الأهداف بخلاف 15% من نسبة إعادة البيع.

وقدم وسام أبوعلي اعتذاره لجماهير القلعة الحمراء بعد تغيبه عن التدريبات الفترة الماضية ، وقال وسام :" أعتذر لاي شخص غضب منه فقد كنت أعاني من ضغوط أسرية ولكنه احترم النادي الأهلي وجماهيره ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وأضاف:" النادي الأهلي زادج من نجوميتي ومنحني كل شئ ورجو ان لا يغضب مني أحد ..الظروف التي مريت بها اثرت في، لعبت هنا أحلي عام ونصف في حياتي وهي الافضل في مسيرتي ولقد قمت بشراء منزل في القاهرة لأنها أشعر حقيقي أنها بلدي ".

وأوضح:" اعتذر مرة أخري للاهلي ولرئيسه محمود الخطيب وللإدارة وللجماهير ولزملائي اللاعبين إن كنت قد قمت بشئ اغضبهم ، اشكر الاهلي ايضا علي الفترة التي قضيتها، فعلت كل شئ في الأهلي بطولات واهداف ، هنا كلنا عائلة واحدة خاصة جماهير الاهلي ولا انسي دعم الجماهير لي".

وأضاف:" الاهلي هو من جعلني العب في منتخب فلسطين وشرف ليا ان العب في منتخب وشعب فلسطين، فخور الاهلي وفلسطين، مصر بلد امنة تماما وعشت فيها افضل عام ونصف في حياتي وليس لي علاقة بمن تحدث مع اسمي ، انا موجود بالاهلي ولا اعرف مستقبلي ومصيري من العرض الذي تلقاه من كولومبوس كرو الامريكي".

