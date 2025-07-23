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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة محتملة لـ الزمالك.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن تيدي أوكو

تيدي اوكاي
تيدي اوكاي
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن تيدي اوكو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"تخيلوا الناس اللي في الزمالك اللي بيقولوا ان تيدي اوكو إصاباته كتيرة، الموسم اللي فات فريقه لعب 43 ماتش هو أكتر لاعب في الفريق لعب ماتشات لعب 42 ماتش وغاب ماتش واحد بس عشان الانذارات، وهو أكتر لاعب خط هجوم (جناح أو راس حربة) لعب دقايق لعب في الدوري السويسري كله الموسم الماضي !!!

يبقى فين الإصابات الكتيرة بقى ؟؟".

وكان قد وجة اللاعب الفرنسي تيدي أوكو رسالة غامضة بعد ترشحه للانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية

و كتب تيدي أوكو عبر انستجرام:سأتحدث بعد قليل إن شاء الله".

وكشفت الإعلامية سهام صالح، عن فشل صفقة الفرنسي تيدي اوكوي والذي كان من المقرر انضمامه للزمالك خلال الساعات المقبلة.


وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فشلت صفقة الفرنسي تيدي أوكوي اللاعب الذي كان مرشحًا للانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية.

واضافت: جاء فشل الصفقة لأمور متعلقة باللاعب الذي طلب بشكل مفاجئ زيادة مقدم التعاقد من 350 ألف دولار لـ مليون دولار.

وتابعت: أيضا طلب نادي لوزيرن مقابل أعلى من 800 ألف دولار المبلغ الذي كان متفق عليه بين الناديين.

واختتمت سهام صالح تصريحاتها قائلا:  بحسب مصادرنا، فإن وكيل اللاعب هو السبب الرئيسي في فشل المفاوضات حيث إنه اقنع اللاعب بالتراجع بسبب قضايا الزمالك في الفيفا وأزمات النادي المالية، واللاعب لا يعاني من اي إصابات

تيدي اوكاي الزمالك الاهلي

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