المغربي عبدالحميد معالي يلمح إلى اقترابه من الزمالك

نجح مسؤولو نادي الزمالك في اتمام التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي، جناح فريق اتحاد طنجة، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وذلك بداية من الموسم الكروي الجديد.

وأعاد عبدالحميد معالي نشر صورة له وبجانبه شعار نادي الزمالك ليؤكد بذلك اقتراب انضمامه للفارس الأبيض.

وأكد مصدر داخل النادي أن الصفقة كلفت الزمالك نحو 500 ألف دولار، سيتم سدادها على أقساط، في إطار السياسة المالية الجديدة التي يتبعها النادي.

ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب تحت السن، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا، ما يتيح للقلعة البيضاء الاستفادة من خدماته دون شغل مكان في القائمة الأساسية للفريق الأول.

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.



أرقام عبدالحميد معالي صفقة الزمالك الجديدة

عبدالحميد معالي صاحب الـ19عاما يلعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر بجانب نصف الملعب

معالي من ناشئي اتحاد طنجة وصعد للفريق الأول في موسم 2023-2024 وشارك في 30 مباراة وصنع هدفين مع الفريق الأول.

و طوال مسيرته لعب معالي 45 مباراة بدون تسجيل أهداف ولكن قدم نفسه كصانع لعب مميز.