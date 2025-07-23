بين البقاء والرحيل .. لويس دياز يطالب ليفربول بحسم مصيره

طالب النجم لويس دياز جناح نادي ليفربول الإنجليزي، إدارة ناديه بحسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، سواء بالاستمرار داخل صفوف الفريق الموسم المقبل أو السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف الصحفي الكولومبي الشهير بيبي سييرا، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن دياز يشعر بعدم الوضوح في تعامل إدارة "الريدز" معه، رغم تلقيه وعدًا خلال شهر مايو الماضي بالموافقة على انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني حال عدم تجديد عقده.

وينتهي عقد دياز مع ليفربول في صيف 2027، إلا أن اللاعب يرى أن مستقبله لا يزال غامضًا، وسط تقارير قوية تربطه بالرحيل إلى عدة أندية أوروبية وعربية، أبرزها بايرن ميونخ، برشلونة الإسباني، والنصر السعودي.

ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة، في ظل رغبة دياز في توضيح موقفه قبل انطلاق موسم 2025-2026، وسط ترقب من الجماهير لمستقبل أحد أبرز نجوم ليفربول في الفترة الأخيرة.