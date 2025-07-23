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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأربعاء 23 يوليو 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأربعاء 23 يوليو 2025
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأربعاء 23 يوليو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. يشهد سعر صرف الدولار استقرارًا في ختام تعاملات الأربعاء 23 يوليو 2025 في البنوك العاملة في مصر، إذ سجل سعره في بنك مصر 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك المركزي

حقق سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 49.11 جنيه للشراء و49.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

بينما سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 49.12 جنيه للشراء 49.22 جنيها للبيع.

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سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأربعاء 23 يوليو 2025

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 49.12 جنيه للشراء 49.22 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأربعاء 23 يوليو 2025

أداء الدولار عالميا

تركز اهتمام السوق اليوم الأربعاء على الين الياباني، الذي شهد تقلبات حادة مع قيام المتداولين بتقييم تأثير اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية المعلنة حديثًا والتكهنات بشأن مستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

سعر الين الياباني

وارتفع الين في البداية إلى أعلى مستوى له منذ 11 يوليو عند 146.20 للدولار، مدعومًا بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية مع طوكيو. إلا أنه سرعان ما تراجع بعد تقارير أشارت إلى اعتزام إيشيبا الاستقالة الشهر المقبل بعد هزيمة ساحقة لحزبه في انتخابات مجلس الشيوخ. 

ونفى إيشيبا هذه التقارير، مؤكدا أن مزاعم استقالته "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، وهو ما ساعد الين على تعويض بعض الخسائر واستقراره لاحقا عند 146.83 مقابل الدولار. 

اتفاقية التجارة بين أمريكا واليابان

وتؤثر اتفاقية التجارة - التي تشمل تخفيضات التعريفات الجمركية على واردات السيارات وتحمي طوكيو من رسوم جمركية قاسية جديدة - على الين بطريقتين: تأثيرها على الاقتصاد وعلى سياسة بنك اليابان، الذي كان يتحرك بحذر نحو رفع أسعار الفائدة.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في رابوبانك: "اتفاقية التجارة تفتح الباب أمام بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وهذا أمر إيجابي للين، ويجعل العودة إلى مستوى 150 ينًّا للدولار أكثر صعوبة".

وأضافت: “مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري والسياسي، كان من الواضح أن البنك لن يتسرع في اتخاذ إجراءات، وبالتأكيد، لم تنتهِ حالة عدم اليقين بعد، مما سيُبقي بنك اليابان حذرًا - ولكن لم يتوقع أحدٌ أي تحركات سريعة على أي حال”، بحسب "رويترز".

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وفي أماكن أخرى، كانت تحركات العملات الأخرى محدودة وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التعريفات الجمركية والشكوك الأوسع نطاقا بشأن كيفية رد فعل العملات حتى لو ظهرت الوضوح التجاري.

كان الدولار الأمريكي من أكبر الخاسرين منذ أن أعلن ترامب لأول مرة عن فرض رسوم جمركية شاملة في الثاني من أبريل. وبينما استمر الضعف حتى بعد تعليق مؤقت للسماح بمزيد من المفاوضات، فقد تباطأ معدل الانخفاض هذا الشهر.

سعر اليورو أمام الدولار

وانخفض اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1744 دولار أمريكي، ليظل قريبًا من أعلى مستوى له في أربع سنوات الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، وفي غضون ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً ليصل إلى 1.1354 دولار أمريكي.

وعلى النقيض من أداء اليورو، ارتفعت الأسهم الأوروبية على أمل أن يمهد الاتفاق مع اليابان الطريق أمام المزيد من اتفاقيات التجارة، بما في ذلك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلن ترامب أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي سيصلون إلى واشنطن يوم الأربعاء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأربعاء 23 يوليو 2025

من المتوقع أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي غدًا الخميس، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على العملة، حيث من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة من دون تغيير.

كما دعم التحسن في المعنويات تجاه الاقتصاد العالمي في أعقاب اتفاق التجارة، إلى جانب ارتفاع أسعار المعادن، الدولار الأسترالي، الذي ارتفع 0.4% إلى 0.6581 دولار أمريكي، على الرغم من الحذر المستمر في السوق.

وبحلول الساعة 11:57 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 وأدنى مستوى عند 97.3 نقطة.

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