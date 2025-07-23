صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبورتو

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي، اتفاقه مع نادي بورتو البرتغالي على صفقة تبادلية، تقضي بانتقال المدافع جواو ماريو إلى صفوف "السيدة العجوز"، في إطار تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخضع جواو ماريو، الظهير الأيمن لبورتو، للفحوصات الطبية في مدينة تورينو يوم غدٍ الخميس، تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى يوفنتوس.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن الصفقة تتضمن انتقال جواو ماريو إلى يوفنتوس، مقابل حصول بورتو على خدمات لاعب الوسط ألبرتو كوستا، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وتبلغ القيمة السوقية لماريو حوالي 10 ملايين يورو، فيما سيدفع بورتو 15 مليون يورو نقدًا، إلى جانب مليون يورو كحوافز متغيرة، لإتمام التعاقد مع كوستا.

وكان ألبرتو كوستا قد انضم إلى يوفنتوس في يناير الماضي، قادمًا من فيتوريا جيماريش في صفقة بلغت قيمتها 13.8 مليون يورو، إلا أن تجربته مع الفريق لم تستمر سوى سبعة أشهر.

ويُشار إلى أن سبورتينج لشبونة، الغريم التقليدي لبورتو، حاول التعاقد مع كوستا في وقت سابق من الميركاتو الصيفي، لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع إدارة يوفنتوس.