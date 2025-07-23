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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبورتو

ألبرتو كوستا - جواو ماريو
ألبرتو كوستا - جواو ماريو
إسراء أشرف

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي، اتفاقه مع نادي بورتو البرتغالي على صفقة تبادلية، تقضي بانتقال المدافع جواو ماريو إلى صفوف "السيدة العجوز"، في إطار تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخضع جواو ماريو، الظهير الأيمن لبورتو، للفحوصات الطبية في مدينة تورينو يوم غدٍ الخميس، تمهيدًا لانضمامه الرسمي إلى يوفنتوس.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن الصفقة تتضمن انتقال جواو ماريو إلى يوفنتوس، مقابل حصول بورتو على خدمات لاعب الوسط ألبرتو كوستا، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وتبلغ القيمة السوقية لماريو حوالي 10 ملايين يورو، فيما سيدفع بورتو 15 مليون يورو نقدًا، إلى جانب مليون يورو كحوافز متغيرة، لإتمام التعاقد مع كوستا.

وكان ألبرتو كوستا قد انضم إلى يوفنتوس في يناير الماضي، قادمًا من فيتوريا جيماريش في صفقة بلغت قيمتها 13.8 مليون يورو، إلا أن تجربته مع الفريق لم تستمر سوى سبعة أشهر.

ويُشار إلى أن سبورتينج لشبونة، الغريم التقليدي لبورتو، حاول التعاقد مع كوستا في وقت سابق من الميركاتو الصيفي، لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع إدارة يوفنتوس.

سبورتنج لشبونة يوفنتوس بورتو جواو ماريو

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