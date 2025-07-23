بلوجر في بوكس شرطة.. ترحيل هدير عبد الرازق لمديرية أمن الجيزة بسبب دهس شخص بسيارتها

تواصل البلوجر هدير عبد الرازق تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي لتجدد أزماتها من فترة لأخرى، آخر تلك الأزمات كان أمس الأحد عندما رحلت قوة أمنية من مباحث القاهرة هدير عبد الرازق إلى مديرية أمن الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بسبب صدور حكم قضائي بحبسها عامين.

وكشفت مصادر كواليس القضية الجديدة المتهمة فيها هدير عبد الرازق حيث تبين أنه عقب قرار نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل البلوجر بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على خلفية اتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء وأثناء الكشف على سجلها الجنائي لبيان اذا كانت مطلوبة على ذمة قضايا أخرى تبين صدور حكم قضائي ضدها بالحبس عامين لاتهامها بالإصابة الخطأ لشاب بعد دهسه بسيارتها.

تم ترحيل البلوجر هدير عبد الرازق من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الجيزة لعرضها على قسم شرطة الطالبية والنيابة العامة لإجراء معارضة على الحكم الصادر ضدها.