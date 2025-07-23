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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئول ليبي سابق: شعبنا يرفض أي مقترح لترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا ويدعم حق العودة

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين
محمود محسن

قال الدكتور عثمان البدري، وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، إنّ زيارة المبعوث الأمريكي إلى ليبيا تحمل طياتها ملفات مهمة عديدة، أولا بإحداث خرق في الملف السياسي الليبي، وربما الخروج من الجمود.

وأضاف «البدري»، خلال تصريحات مع الإعلامية نهى درويش عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ثانيا، التقارير الصحفية الأمريكية تتحدث عن مقاربات أمريكية في الشأن الليبي من أجل الوصول إلى توافق مع ليبيا، لإيفاد مجموعة كبيرة من المهاجرين من أمريكا اللاتينية إلى ليبيا".

وأكد، أنّ هذه المقاربة مرفوضة جماهيريا وشعبيا، ولكن بعض الأطراف ليست لديها مشكلة بالترحيب بمثل هذا الإجراء في مقابل أن تبقى في الحكم، وبخاصة، أن حكومة الوحدة الوطنية مدعومة دوليا، إذ لا تستند إلا إلى الشرعية الدولية، بالتالي قد تعمل على هذا الملف.       

وتابع: "ثمة أجندة أخرى لواشنطن، وهي محاولة ترحيل مجموعة من سكان غزة بحجج أمنية وإنسانية، وهو أمر مرفوض ومعروف في الموقف الليبي والشعب الفلسطيني الذي يدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، حيث لا يسمح بتهجير الفلسطينيين، بل هناك مناداة بالرجوع إلى أرضهم".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذه التحركات إلى تعزيز حضورها في ليبيا بسبب أهميتها الجيوسياسية، لاسيما في ظل صراع النفوذ مع روسيا، موضحًا أن واشنطن ترى ضرورة إزاحة التأثير الروسي من ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، خاصة في حال تطورت الأوضاع إلى مواجهات إقليمية أكبر. واعتبر أن ليبيا باتت تشكل نقطة محورية في موازين السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 

عثمان البدري وزارة الخارجية الليبية المبعوث الأمريكي ليبيا حكومة الوحدة الوطنية

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