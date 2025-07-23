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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الثاني على الجمهورية يكشف سر تفوقه في الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
علي مكي

أعرب الطالب حسين أحمد حسين، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، موجهًا الشكر لأسرته التي دعمته طوال العام الدراسي، ومؤكدًا أن الالتزام والانضباط في المذاكرة كانا مفتاح نجاحه.

وقال حسين في حوار مع الإعلامية  مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاربعاء، إن طريقه نحو التفوق لم يبدأ بمذاكرة مكثفة من أول يوم، بل قسم العام الدراسي إلى مراحل، موضحًا: "في بداية السنة كنت بكتفي بحل الواجبات، ومع دخول فترات المراجعة كنت بشد جامد وأبدأ أراجع المنهج بشكل منظم".

وأضاف أنه كان يعتمد على تقسيم المواد إلى أجزاء صغيرة يسهل التعامل معها، فكان يذاكر مثلاً فصل من الفيزياء مع وحدة من النحو، مؤكدًا أن هذا النظام ساعده على تغطية المنهج بالكامل دون ضغط.

وبسؤاله عن عدد ساعات المذاكرة، قال حسين: "ما كنتش بعد بالساعات، لكن كنت بشتغل على المهام المطلوبة مني كل يوم، لو خلصتها بقدر أستريح، ولو ما خلصتش أكمل تاني يوم من غير ما أضغط على نفسي".

وعن أفضل أوقات المذاكرة بالنسبة له، أوضح حسين أنه كان يفضل الاستيقاظ مبكرًا، قائلاً: "كنت بصحى على الفجر وأذاكر، والرسول ﷺ قال: بورك لأمتي في بكورها، فعلاً الوقت ده فيه بركة مش طبيعية".

وأشار إلى أنه كان يعتمد على الدروس الخصوصية، لكنها كانت مكملة لجهده الذاتي وتنظيمه الشخصي، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي لا يأتي بالصدفة بل يحتاج إلى ترتيب ومثابرة وتوفيق من الله.

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