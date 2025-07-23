قرار جديد بشأن موقف مدافع فريق الشباب علي عبد المجيد

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن قرار نادي الزمالك بشأن اللاعب علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “تصعيد علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب لتدريبات الفريق الأول بالزمالك”.

وألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المسائي، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، خلال المعسكر المغلق المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بطريقة اللعب، وحرص فيريرا على منح اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها في المران.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.