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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مركز التجارة الدولية يعقد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية

الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين
الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين
هاجر رزق

ينظم مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية والاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتناول الاجتماعات عدة قضايا مهمة، أبرزها المبادئ الأساسية للسلع العامة العالمية والاستثمار العام، بالإضافة إلى بحث آليات تعبئة التمويل للتنمية وسبل تنفيذها، مع التركيز على بناء المرونة العالمية من خلال توفير الحماية الاجتماعية الشاملة، كما تناقش مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية.

كما يشهد الاجتماع إطلاق تقرير توقعات القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025، والذي يقدم رؤى عملية حول كيفية تمكين الأدوات الرقمية والابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة من النجاح في الاقتصاد العالمي.

ويشهد الاجتماع الوزاري الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، مُشاركة باميلا كوك-هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (ITC)، وأمينة ج. محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من ممثلي الحكومات، والمنظمات الأولية.

ويعقد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG) والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تحت عنوان «التضامن، الاستدامة والمساواة»، وذلك بمشاركة مصرية ممثلة في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ضمن ممثلي دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الحكومات والمنظمات المعنية.

وتتضمن المشاركة المصرية أيضًا الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه مركز التجارة الدولية (ITC) التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يُعقد أيضًا بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ويهدف إلى إقامة شراكات عالمية استراتيجية لتعزيز فرص التجارة والتكنولوجيا والاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع نموها واندماجها في الأسواق العالمية.

كما تشهد الفعاليات عقد اجتماعات ثنائية مع شركاء التنمية وممثلي الحكومات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التنمية في مصر، وتعزيز الشراكات الدولية، فضلا عن عرض مخرجات وجهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم منظومة الشركات الناشئة. 

مركز التجارة الدولية الاجتماع الوزاري العالمي تعبئة التمويل إشبيلية الدكتورة رانيا المشاط دول مجموعة العشرين

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