مدبولي: الرئيس السيسي شدد على موقف مصر الثابت فيما يخص القضية الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق الأول رئيس القيادة المركزية الأمريكية كان شديد الأهمية، في إطار حرص الدولتين على العلاقات الاستراتيجية بينهم.

وأضاف «مدبولي»، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على موقف مصر الثابت فيما يخص القضية الفلسطينية والرفض الكامل لأي تغيير للأوضاع على الأرض أو تهجير الفلسطينيين، إلى جانب ضرورة الحرص بأقصى سرعة على اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدا لبدء خطط إعادة الإعمار في غزة.