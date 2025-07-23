مدبولي: كهرباء محطة الضبعة النووية أكثر من ضعف إنتاج السد العالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عرض الموقف التفصيلي لـ 4 مفاعلات نووية في محطة الضبعة النووية.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" برنامج إنجاز المحطة النووية في الضبعة يسير بدون تأخير ".

وتابع مدبولي :" يوجد حاليا في موقع الضبعة النووي 24 الف خبير ومهندس وعامل في المشروع و80 % منهم مصريين ".

وأكمل مدبولي :" المهندس والعامل المصري قادر على الدخول في مجال الطاقة النووية بقوة ".



ولفت مدبولي :" الطاقة الكهربائية التي سوف تنتجها محطة الضبعة النووية أكثر من ضعف الطاقة الكهربائية التي ينتجها السد العالي ونؤمن مصدر دائم ومستدام للطاقة من خلا لمحطة الضبعة النووية ".