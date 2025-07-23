توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة بشأن الغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه عرض ووزير البترول على الرئيس السيسي كل ما يتم إنجازه في قطاع البترول والثورة المعدنية .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" عرضنا ما تم إنجازه ف ملف الشركات مع الشركاء الأجانب ومشروعات الكشف الجديدة الجاري تنفيذها ".



وتابع مدبولي :" هناك زيادة في ثقة الشركاء الأجانب في الاقتصاد المصري ومصر حريصة على الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وسداد المتأخرات لمستحقات شركات التنقيب عن الغاز والبترول ".



واكمل مدبولي :" الرئيس السيسي وجه الحكومة بسرعة إنهاء المتأخرات الخاصة بالشركاء الأجانب في مجال التنقيب عن الغاز والبترول ".

ولفت مدبولي :" عرضنا الموقف التفصيلي لسفن التغييز وهناك 3 سفن تغييز متواجدة في مصر وتؤمن احتياجات مصر من الغاز وعرضنا تصورنا للعامين المقبلين، وشدد الرئيس على استدامة منظومة إمداد الغاز والطاقة ".



وتابع مدبولي :" أكدنا للرئيس السيسي أن المصانع تحصل على الغاز وقادرة على العمل بكامل طاقتها ".

