محمد ياسر يُبهر الحضور بتلاوة مؤثرة لسورة الضحى في برنامج العباقرة

أبهر الطالب محمد ياسر، الحاضرين بصوته الجميل وتلاوته المؤثرة لسورة "الضحى"، وذلك خلال مشاركته في برنامج "العباقرة"، حيث لاقت قراءته استحسانًا واسعًا من الحضور.

وأعرب محمد ياسر عن حلمه بإتمام حفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه أتم حتى الآن حفظ 16 جزءًا، وقال: "أسأل الله التوفيق، وأتمنى أن أنتهي من الحفظ خلال الإجازة القادمة".

من جانبه، أشاد الكاتب والروائي عصام يوسف، مقدم برنامج "العباقرة"، بأداء الطالب، خلال حلقة البرنامج، اليوم، المذاع على قناة القاهرة والناس، مؤكدًا أن صوته يتميز بالراحة والقبول، وينال إعجاب الجميع، موجّهًا له الشكر على جهوده في حفظ القرآن الكريم.

ويُعد برنامج "العباقرة" من أبرز البرامج التعليمية والثقافية التي تستهدف تنمية المعرفة لدى الطلاب وتحفيزهم على التعلم، من خلال تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتثقيف في قالب تنافسي مميز.

https://www.facebook.com/watch/?v=1975213566349470&rdid=o4wk7lRgAJ61H5sI