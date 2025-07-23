الجبهة الوطنية بالجيزة: نخدم المواطن بصدق.. والمحافظة تستحق الأفضل

قال محمود شعراوي نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية إن تأسيس الجبهة الوطنية جاء استجابة لحاجة الوطن في مرحلة حساسة، ومن خلال نخبة من أصحاب الخبرات والمسؤوليات، بهدف تحقيق طموحات الشعب المصري.



وأضاف خلال مؤتمر جماهيري بالجيزة: نحن هنا لخدمة الناس، ونطمح أن نؤدي دورنا الخدمي بكل قوة الجيزة تضم أكثر من 9 ملايين مواطن، وهم يستحقون التمثيل الحقيقي، والحلول الجذرية لمشكلاتهم.

وأكد أن الحزب يدرك حجم التحديات التي تواجه البلاد، وأن السبيل الوحيد لعبور الأزمات هو المشاركة الواسعة في الانتخابات، قائلًا: علينا أن نقف جميعًا خلف القيادة السياسية في مواجهة كل المخططات، لا سيما المؤامرات التي تحاك ضد مصر وضد الأشقاء في فلسطين.