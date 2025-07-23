لو بتعاني من مشاكل الهضم..اكتشف فوائد اليانسون للمعدة

يعد اليانسون من الأعشاب المفيدة للصحة العامة ويساعد فى علاج عدد كبير من المشاكل الصحية أبرزها علاج القلب ومشاكل الهضم.



ووفقا لموقع DailyMedicalinfo فوائد اليانسون للهضم و لعلاج مشاكل المعدة..

تشمل فوائد اليانسون للمعدة ما يلي:

1- المساعدة في علاج قرحة المعدة:

-تساعد بذور اليانسون على علاج قرحة المعدة، وهي القرحة التي تتشكل في بطانة المعدة وتُسبب الألم الشديد والكثير من الأعراض الأخرى، مثل الغثيان، وهنا قد يساعد اليانسون على تقليل إفراز حمض المعدة، مما قد يؤدي إلى الوقاية من القرحة وحماية الخلايا من التلف.

2- تخفيف أعراض القولون العصبي (IBS):

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول زيت اليانسون يوميًا قد يقلل من الألم والانتفاخ، ولكن يُفضل استشارة الطبيب أولًا.

3- تحسين الهضم:

أظهرت الأبحاث أن مسحوق اليانسون يخفف من عسر الهضم، ويقلل الانتفاخات، ويُشعر بالراحة.

4- تقليل الغازات والانتفاخ:

من أشهر فوائده قدرته على تهدئة المعدة والتقليل من الغازات.

5- مقاومة البكتيريا والفطريات:

يحتوي اليانسون على الأنيثول، وهو مركب نشط يساعد في محاربة البكتيريا المسببة لألم المعدة والإسهال.

6- علاج الإمساك:

يساعد اليانسون على تنشيط حركة الأمعاء، ما يساهم في الوقاية من الامساك وعلاجه.