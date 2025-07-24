قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية في معسكر تونس 2025
مشكلة الصيف الأولى.. معلومات هامة عن الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه
خلافات المصاهرة تشعل مشاجرة وتصيب شخصين بطلق ناري في سوهاج
فضيحة إبستين تعود لتطارد ترامب.. إحاطات داخلية تُفجر موجة غضب في البيت الأبيض
السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس في المحافظات
3 ذنوب تُهلك صاحبها ولا تغتفر.. احذر الوقوع فيها
إيفان يواس: روسيا لا تريد وقف الحرب وتسعى فقط لتبادل الأسرى
مفيش حد مبيغلطش.. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب الشناوي
ترامب: الرسوم الجمركية على بضائع اليابان ستكون 15%
7 أعمال مستحبة بعد الصلاة.. تعرف على سُنة النبي
إصابة 4 عمال فى سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشييع جثماني شابين لقيا مصرعهما في تصادم سيارة بالقليوبية

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
إبراهيم الهواري

شيع أهالى قرية شبرا هارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية ، جثمانى شابين لمثواهما الأخير بمقابر القرية، وذلك على خلفية وفاتهما وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان فى حالة خطرة بالعناية المركزة نتيجة تعرضهم لحادث مروع على الطريق الدائرى بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث اصطدمت السيارة التى كانوا يستقلونها بإحدى محطات الأتوبيس الترددى، حيث سادت حالة من الحزن الشديد بالقرية على رحيل الشابين.

وكشف أهل القرية أن المتوفين هما أحمد محمد درويش، وكريم أحمد مليجى، يعملان فى صيانة التكييفات بالعاصمة الإدارية، وكانا قادمين بصحبة زملائهما المصابين من عملهم مساء أمس وتعرضوا للحادث.

وأوضح أبناء القرية، أن الضحايا شهيدى لقمة العيش والمصابين يذهبون يوميا إلى العاصمة للعمل فى صيانة التكييفات بنفس السيارة، لكن وصل نبأ اصطدام السيارة على الطريق الدائرى فأسرع العديد من أهل القرية إلى المكان وكانت سيارات الإسعاف قد نقلتهم إلى مستشفى السلام، وتوفى اثنين منهم بعد تدهور حالتهم وإصابتهم الخطيرة.

وشهد الطريق الدائرى مساء أمس حادثا مروعا أسفر عن مصرع وإصابة 7 أشخاص، وتوفى شابين منهم فيما بعد متأثرين بإصابتهما، إثر اصطدام سيارة فان كانوا يستقلونها قادمين من أعمالهم بالعاصمة الإدارية، بمحطة الأتوبيس الترددى بمنطقة اتجاه السلام.

وتم نقلهم جميعا لمستشفى السلام وتحرر المحضر اللازم، وتم استخراج التصاريح اللازمة، وتم نقلهما إلى مسقط رأسهما بقرية شبرا هارس بطوخ للدفن.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام ووجود مصابين أعلى الطريق الدائرى بالسلام.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددى اتجاه السلام، مما أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جميعهم مقيمين بقرية شبرا هارس بطوخ وتم نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقى العلاج فيما لقيا الشابين أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجى مصرعهما متأثرين بإصابتهما، ويتلقى الباقون وعددهم 5 مصابين العلاج وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

ترشيحاتنا

وسام ابو علي

خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام

الزمالك

مميز ومبشر.. نجم الزمالك السابق يتغنى بصفقة آدم كايد

احمد فتوح

بينهم فتوح.. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك

بالصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد