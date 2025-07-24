تشييع جثماني شابين لقيا مصرعهما في تصادم سيارة بالقليوبية

شيع أهالى قرية شبرا هارس التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية ، جثمانى شابين لمثواهما الأخير بمقابر القرية، وذلك على خلفية وفاتهما وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان فى حالة خطرة بالعناية المركزة نتيجة تعرضهم لحادث مروع على الطريق الدائرى بمنطقة السلام بالقاهرة، حيث اصطدمت السيارة التى كانوا يستقلونها بإحدى محطات الأتوبيس الترددى، حيث سادت حالة من الحزن الشديد بالقرية على رحيل الشابين.

وكشف أهل القرية أن المتوفين هما أحمد محمد درويش، وكريم أحمد مليجى، يعملان فى صيانة التكييفات بالعاصمة الإدارية، وكانا قادمين بصحبة زملائهما المصابين من عملهم مساء أمس وتعرضوا للحادث.

وأوضح أبناء القرية، أن الضحايا شهيدى لقمة العيش والمصابين يذهبون يوميا إلى العاصمة للعمل فى صيانة التكييفات بنفس السيارة، لكن وصل نبأ اصطدام السيارة على الطريق الدائرى فأسرع العديد من أهل القرية إلى المكان وكانت سيارات الإسعاف قد نقلتهم إلى مستشفى السلام، وتوفى اثنين منهم بعد تدهور حالتهم وإصابتهم الخطيرة.

وشهد الطريق الدائرى مساء أمس حادثا مروعا أسفر عن مصرع وإصابة 7 أشخاص، وتوفى شابين منهم فيما بعد متأثرين بإصابتهما، إثر اصطدام سيارة فان كانوا يستقلونها قادمين من أعمالهم بالعاصمة الإدارية، بمحطة الأتوبيس الترددى بمنطقة اتجاه السلام.

وتم نقلهم جميعا لمستشفى السلام وتحرر المحضر اللازم، وتم استخراج التصاريح اللازمة، وتم نقلهما إلى مسقط رأسهما بقرية شبرا هارس بطوخ للدفن.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام ووجود مصابين أعلى الطريق الدائرى بالسلام.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددى اتجاه السلام، مما أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جميعهم مقيمين بقرية شبرا هارس بطوخ وتم نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقى العلاج فيما لقيا الشابين أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجى مصرعهما متأثرين بإصابتهما، ويتلقى الباقون وعددهم 5 مصابين العلاج وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.