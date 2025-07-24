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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Realme Narzo 80 Lite 5G: هاتف اقتصادي متين مع بطارية جبارة

هاتف Narzo 80 Lite
هاتف Narzo 80 Lite
لمياء الياسين

عادت شركة Realme بإصدار جديد إلى سلسلة Narzo الاقتصادية، وهو هاتف Narzo 80 Lite 4G. بعد الإصدار الأخير لهاتف 5G ، يهدف هذا الإصدار 4G إلى جذب المشترين بفضل بطاريته الكبيرة وشاشته ذات معدل التحديث السريع وسعره المناسب.


ريلمي نرزو 80 لايت 4G


أُطلق هاتف Narzo 80 Lite 4G في 23 يوليو، وهو يحمل بعض المواصفات المألوفة من طراز 5G، ولكنه يُبقي سعره في متناول الجميع بفضل تقليل استهلاكه للعتاد. 

يعمل بمعالج Unisoc T7250 بتردد 1.8 جيجاهرتز. ويأتي مزودًا بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على نظام Android 15، ويدعم ميزات مثل التصوير المُحسّن بالذكاء الاصطناعي، و"Pulse Light"، و"Smart Touch" - التي تُتيح لك استخدام الشاشة حتى مع الأيدي المبللة. 

أشارت Realme  تتضمن وحدة الكاميرا كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل (مستشعر OmniVision OV13B10)، مقترنة بمستشعر ثانوي لم يُكشف عن اسمه. أما صور السيلفي، فتُلتقطها كاميرا أمامية أساسية بدقة 5 ميجابكسل.


تعد الشاشة عبارة عن لوحة LCD بقياس 6.74 بوصة بدقة 720 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز و563 شمعة سطوع قصوى. لكن الميزة الأبرز هي بطارية بسعة 6300 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 15 واط والشحن السلكي العكسي بقوة 6 واط. وتزعم Realme أنها قادرة على تشغيل فيديوهات يوتيوب لمدة تصل إلى 20.7 ساعة.

التسعير والتوافر
 

يتوفر الهاتف بنسختين: نسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت بسعر 7299 روبية هندية، ونسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 8299 روبية هندية. 

سيتوفر كلا النسختين بأسعار مخفضة - 6599 روبية هندية و7599 روبية هندية و يبدأ البيع في 31 يوليو. يمكنك الاختيار بين لونين: الذهبي والأسود .

يعد هاتف Realme Narzo 80 Lite 4G مُصمم للمشترين الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي ببطارية كبيرة. لذا، إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بسعر أقل من 8000 روبية هندية

هاتف Narzo 80 Lite 4G شركة Realme هاتف Narzo 80 Lite معدل التحديث الذكاء الاصطناعي

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