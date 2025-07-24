شوبير يكشف ازمة في صفقة بيراميدز الجديدة.. ليس حمدي فتحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تضاؤل فرص حسم نادي بيراميدز صفقة البرازيلي الجناح الأيسر لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: "تحدثت مع مسؤولي بيراميدز لمعرفة حقيقة التفاوض مع لوكاس ريبيرو، وأكدوا لي أن هناك بالفعل مفاوضات مع اللاعب ولكن الأمور صعبة"

وأضاف: "مسؤولو بيراميدز أكدوا أن نادي صن داونز الجنوب أفريقي، لن يفرط في خدمات اللاعب بسهولة خاصة أن هناك عرض من نادي قطر القطري".

وتابع: “مسؤولو بيراميدز يحاولون حسم الصفقة، ولكن يرون أن هناك أمل بسيط جدًا في التعاقد مع اللاعب”.



ويواجه النادي السماوي أيضًا صعوبة في حسم التعاقد مع حمد فتحي، لاعب خط وسط فريق الوكرة القطري.