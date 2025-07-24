قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فودافون تهنئ وتعتذر .. التفاصيل كاملة
إصابة جندي إسرائيلي من سلاح المدرعات بجروح خطيرة في جنوب غزة
أخبار العالم | إشادة فلسطينية بالجهود المصرية.. ترامب يواصل سياسات الضغط التجاري .. صاروخ من اليمن يغلق مطار بن غوريون
دعاء تفريج الهم والحزن.. ردده يوميا ينشرح صدرك وتكن في معية الله
عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت
تطبيق البكالوريا المصرية على طلاب أولى ثانوي العام المقبل |معلومات هامة بشأنه
الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى
إدارة ترامب تتهم أوباما بالخيانة مجددًا وتثير الجدل بتقرير استخباراتي عن انتخابات 2016
صفقة تايفون التركية تثير قلق إسرائيل.. وتعليق رسمي: لا تهديد فوري للتفوق الجوي
روبيو يلتقي الصفدي لبحث اتفاق ثلاثي مع دمشق وتعزيز التهدئة بسوريا وغزة
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. كلمات بسيطة رددها قبل الخروج من المنزل
أسرع مكان لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. اعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم | إشادة فلسطينية بالجهود المصرية.. ترامب يواصل سياسات الضغط التجاري .. صاروخ من اليمن يغلق مطار بن غوريون

أخبار العالم
أخبار العالم
أخبار العالم


ينشر موقع “صدى البلد” صباح اليوم الخميس نشرة شاملة لأهم أخبار قسم "أخبار العالم"، حيث شهدت الساعات الأخيرة مستجدات متسارعة على الصعيدين السياسي، تتقدمها تطورات غزة، توتر العلاقات الدولية، وتصعيد التصريحات بين الأطراف الإقليمية.

 رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن حكومة تل أبيب تسلمت رسميًا ردًا من حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشارت إلى أن الرد أكثر مرونة مقارنة بالردود السابقة، وتتم دراسته حاليًا من قبل القيادة الإسرائيلية وسط تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى تفاهم قريب.

 كندا تدين وتجدد التحذير من المجاعة في غزة
أدانت الخارجية الكندية بشدة استهداف القوات الإسرائيلية لموظفي الأمم المتحدة والفلسطينيين الباحثين عن الغذاء، ووصفت الوضع في غزة بأنه "كارثي". كما دعت إلى استئناف فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية، في ظل تفشي الجوع ووفاة أطفال نتيجة سوء التغذية.

 كوريا الجنوبية تلغي محادثات تجارية مع واشنطن
في تطور اقتصادي لافت، أعلنت كوريا الجنوبية إلغاء المحادثات التجارية الثنائية التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة ضمن اجتماع "2+2" في واشنطن، وذلك في ظل تصاعد التوترات بشأن تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات الكورية.

تحذير من كتائب حزب الله العراقي
حذر أبو علي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي، من "تحركات مشبوهة" لبعض المقاتلين العراقيين نحو الأراضي السورية تحت غطاء "الفزعة"، مطالبًا بانسحاب فوري للقوات الأمريكية من المنطقة، ومشيرًا إلى وجود خطر أمني متصاعد.

ترامب يواصل سياسات الضغط التجاري
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرهان على الرسوم الجمركية كورقة ضغط في السياسة الخارجية، وأعلن عن اتفاق تجاري جديد مع إندونيسيا. رغم التحديات، يرى مراقبون أن ترامب يحقق مكاسب مؤقتة وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي.

إشادة فلسطينية بالجهود المصرية
أشاد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بالدور البارز لمصر في دعم القضية الفلسطينية، مطالبًا بتحرك عاجل لوقف ما وصفها بـ"جرائم الاحتلال" في قطاع غزة، داعيًا إلى حماية المدنيين ووقف العدوان فورًا.

صاروخ من اليمن يغلق مطار بن غوريون
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل أدى إلى حالة استنفار في مطار بن غوريون، الذي تم إغلاقه مؤقتًا تحسبًا لأي تطورات أمنية.

تحذير أممي من كارثة إنسانية في غزة
أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا خطيرًا بشأن تدهور الأوضاع في غزة، مؤكدة اقتراب القطاع من كارثة مجاعة مميتة تهدد الملايين، وسط نداءات عاجلة لتدخل دولي وإنساني فوري.

مندوب مصر في الأمم المتحدة: لا سلام دون إنهاء الاحتلال
أدان السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السياسات الإسرائيلية التي تجرّ المنطقة نحو الانفجار، مؤكدًا في كلمته أمام مجلس الأمن أن "السلام لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن غزة".

غزة وقف إطلاق النار كندا المجاعة في غزة كوريا الجنوبية واشنطن حزب الله العراقي اليمن مندوب مصر في الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

خالد أبو بكر

على الهواء .. خالد أبو بكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد