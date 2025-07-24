أخبار العالم | إشادة فلسطينية بالجهود المصرية.. ترامب يواصل سياسات الضغط التجاري .. صاروخ من اليمن يغلق مطار بن غوريون



ينشر موقع “صدى البلد” صباح اليوم الخميس نشرة شاملة لأهم أخبار قسم "أخبار العالم"، حيث شهدت الساعات الأخيرة مستجدات متسارعة على الصعيدين السياسي، تتقدمها تطورات غزة، توتر العلاقات الدولية، وتصعيد التصريحات بين الأطراف الإقليمية.

رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن حكومة تل أبيب تسلمت رسميًا ردًا من حركة "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشارت إلى أن الرد أكثر مرونة مقارنة بالردود السابقة، وتتم دراسته حاليًا من قبل القيادة الإسرائيلية وسط تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى تفاهم قريب.

كندا تدين وتجدد التحذير من المجاعة في غزة

أدانت الخارجية الكندية بشدة استهداف القوات الإسرائيلية لموظفي الأمم المتحدة والفلسطينيين الباحثين عن الغذاء، ووصفت الوضع في غزة بأنه "كارثي". كما دعت إلى استئناف فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية، في ظل تفشي الجوع ووفاة أطفال نتيجة سوء التغذية.

كوريا الجنوبية تلغي محادثات تجارية مع واشنطن

في تطور اقتصادي لافت، أعلنت كوريا الجنوبية إلغاء المحادثات التجارية الثنائية التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة ضمن اجتماع "2+2" في واشنطن، وذلك في ظل تصاعد التوترات بشأن تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات الكورية.

تحذير من كتائب حزب الله العراقي

حذر أبو علي العسكري، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي، من "تحركات مشبوهة" لبعض المقاتلين العراقيين نحو الأراضي السورية تحت غطاء "الفزعة"، مطالبًا بانسحاب فوري للقوات الأمريكية من المنطقة، ومشيرًا إلى وجود خطر أمني متصاعد.

ترامب يواصل سياسات الضغط التجاري

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرهان على الرسوم الجمركية كورقة ضغط في السياسة الخارجية، وأعلن عن اتفاق تجاري جديد مع إندونيسيا. رغم التحديات، يرى مراقبون أن ترامب يحقق مكاسب مؤقتة وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي.

إشادة فلسطينية بالجهود المصرية

أشاد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بالدور البارز لمصر في دعم القضية الفلسطينية، مطالبًا بتحرك عاجل لوقف ما وصفها بـ"جرائم الاحتلال" في قطاع غزة، داعيًا إلى حماية المدنيين ووقف العدوان فورًا.

صاروخ من اليمن يغلق مطار بن غوريون

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل أدى إلى حالة استنفار في مطار بن غوريون، الذي تم إغلاقه مؤقتًا تحسبًا لأي تطورات أمنية.

تحذير أممي من كارثة إنسانية في غزة

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا خطيرًا بشأن تدهور الأوضاع في غزة، مؤكدة اقتراب القطاع من كارثة مجاعة مميتة تهدد الملايين، وسط نداءات عاجلة لتدخل دولي وإنساني فوري.

مندوب مصر في الأمم المتحدة: لا سلام دون إنهاء الاحتلال

أدان السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السياسات الإسرائيلية التي تجرّ المنطقة نحو الانفجار، مؤكدًا في كلمته أمام مجلس الأمن أن "السلام لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن غزة".