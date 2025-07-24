قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع في غزة يزداد سوءا واستشهاد فلسطينية بنيران الاحتلال
مدبولي لوزير الأوقاف: من المهم بناء جدار الوعي لصد نمو الشائعات وانتشارها
أسعار الغاز الطبيعي تواصل الصعود مدفوعة بزيادة الطلب وتراجع الإمدادات .. التوترات الجيوسياسية والطقس البارد يدعمان استمرار الارتفاع
1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين
أزمة مارس 1954.. لحظة فارقة في العلاقة بين نجيب والإخوان| فيديو
الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة في باريس
تحطم طائرة ركاب تقل 49 شخصًا في أقصى الشرق الروسي
تعديل موعد ودية الأهلي والبنزرتي التونسي
الطب من 79% فقط.. مفاجآت في مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025
"تطوير التعليم" تطلق مبادرة لاكتشاف المواهب بالتعاون مع أكاديمية الفنون ومؤسسات الدولة
دعوى قضائية بالتشهير من ماكرون ضد ناشطة أمريكية
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الخميس 24 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أرباح الإمارات دبي الوطني عن الربع الثاني بأكثر من 10% إلى 6.3 مليارات درهم

امارات
امارات
وكالات

بضغط من ارتفاع معدل الضريبة ومخصصات القيمة، تراجعت الأرباح العائدة إلى مساهمي بنك الإمارات دبي الوطني غير المدققة عن الربع الثاني بنسبة 10.7% إلى 6.3 مليارات درهم، وذلك رغم نمو إجمالي الدخل التشغيلي للفترة بنسبة 12.5% إلى نحو 12.1 مليار درهم.

كما تراجعت أرباح الفترة قبل الضريبة بنسبة 7.3% على أساس سنوي.

إلى ذلك، تراجع هامش صافي الفائدة لفترة الربع الثاني بمقدار 22 نقطة أساس إلى 3.36%.

وسجلت الفترة صافي خسارة في مخصصات القيمة بنحو 187 مليون درهم مقابل صافي 1.350 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة عمليات استرداد كبيرة.

أما خلال فترة النصف الأول، فتراجع صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 9% إلى نحو 12.5 مليار درهم.

فيما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي خلال الفترة بنحو 12% إلى 23.9 مليار درهم.

الإمارات معدل الضريبة درهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

حالة الطقس

القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الزمالك

الكومي يكشف تفاصيل ترجع الزمالك للتعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو

مصطفي شلبي

مصطفى شلبي يودّع الزمالك برسالة مؤثرة بعد انتقاله للبنك الأهلي

حامد حمدان

يواصل الغياب عن تدريبات بتروجت.. تطورات موقف حامد حمدان

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

فيديو

مها الصغير

منع من الظهور.. «الأعلى للإعلام» يُعاقب مها الصغير عن أزمة اللوحات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد