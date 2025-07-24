تراجع أرباح الإمارات دبي الوطني عن الربع الثاني بأكثر من 10% إلى 6.3 مليارات درهم

بضغط من ارتفاع معدل الضريبة ومخصصات القيمة، تراجعت الأرباح العائدة إلى مساهمي بنك الإمارات دبي الوطني غير المدققة عن الربع الثاني بنسبة 10.7% إلى 6.3 مليارات درهم، وذلك رغم نمو إجمالي الدخل التشغيلي للفترة بنسبة 12.5% إلى نحو 12.1 مليار درهم.

كما تراجعت أرباح الفترة قبل الضريبة بنسبة 7.3% على أساس سنوي.

إلى ذلك، تراجع هامش صافي الفائدة لفترة الربع الثاني بمقدار 22 نقطة أساس إلى 3.36%.

وسجلت الفترة صافي خسارة في مخصصات القيمة بنحو 187 مليون درهم مقابل صافي 1.350 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة عمليات استرداد كبيرة.

أما خلال فترة النصف الأول، فتراجع صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 9% إلى نحو 12.5 مليار درهم.

فيما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي خلال الفترة بنحو 12% إلى 23.9 مليار درهم.