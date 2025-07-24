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لأول مرة.. الكهرباء: الأحمال تصل أمس لـ 37.800 ميجاوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة.. الكهرباء: الأحمال تصل أمس لـ 37.800 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء
وفاء نور الدين

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن  الشبكة القومية للكهرباء شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في استهلاك الكهرباء أمس ، حيث وصل أقصى استهلاك الي  37,800 ميجاوات، بزيادة قدرها 200 ميجاوات عن مستويات الاستهلاك المسجلة الخميس الماضي ، والتي كانت أقصي أحمال  تسجلها البلاد هذه الأيام  .

 وأوضح المصدر أن  ارتفاع الأحمال يإتي نتيجة زيادة الاستهلاك لمواجهة موجة الحر الشديدة هذه الأيام، ونجحت  وزارة الكهرباء في مواجهة ارتفاع الاستهلاك ولم تلجأ لتخفيف الأحمال عن طريق وضع  خطة شاملة لتأمين احتياجات الوقود اللازمة لوحدات التوليد، من غاز طبيعي ومازوت،لافتا إلى ان هناك لقاءات تتم بشكل دوري بين وزيري الكهرباء  والبترول ومتابعة رئيس الوزراء لمتابعة  ومراجعة خطة العمل  والاستعداد للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية. لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، لاسيما خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، والرصد الدائم  للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء.

وجنبا الي جنب تعمل وزارة الكهرباء على استمرار العمل لتنفيذ  الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بإستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامة محطات التخزين، وتغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود، والوصول بمعدلات الاستهلاك إلى أقل من 65 جرام وقود مكافئ لكل كيلووات .

فيما أكد وزير البترول  على توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود مؤكدا على  توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، وكذلك العمل على توفير المازوت اللازم وفقاً لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقاً.

الكهرباء وزارة الكهرباء ارتفاع الأحمال موجة الحر

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