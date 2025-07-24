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لامين يامال يحطم الأرقام القياسية في قيمته السوقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يحطم الأرقام القياسية في قيمته السوقية

لامين يامال
لامين يامال

سجلت القيمة السوقية للنجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، رقما قياسيا.

ووصلت القيمة السوقية للاعب لامين يامال إلى 279.70 مليون يورو، وهي أعلى قيمة سوقية مسجلة على الإطلاق من قبل موقع Football Benchmark.
 

يامال يرتدي قميص الأساطير 
 

وكان برشلونة أعلن أن يامال سيرتدي القميص رقم 10 ابتداءً من الموسم المقبل، وهو الرقم الذي حمله كبار الأساطير مثل ليونيل ميسي، رونالدينيو ومارادونا.

عن هذه الخطوة، قال يامال: (إنه شرف كبير لأي لاعب نشأ في برشلونة. أرغب في الحفاظ على كل شيء تركه ميسي، والاستمرار في كتابة تاريخ هذا الرقم العظيم، أشكر النادي على ثقته، وأشعر بحماس كبير، لا ضغط).
كما أبدى يامال حماسه للعودة إلى ملعب كامب نو بعد الانتهاء من أعمال التجديد، وقال: (لا أطيق الانتظار للعب أمام جماهيرنا في كامب نو هذا الموسم. نعدهم بالكثير من الفرح والطموحات العالية).

لامين يامال برشلونة Football Benchmark يامال

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