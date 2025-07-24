هالة القوصي: "شرق 12" يناقش صراع الأجيال بلمسة فانتازية

عبّرت المخرجة المصرية هالة القوصي عن سعادتها بعرض فيلمها "شرق 12" في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن جولة دولية شملت مهرجانات كبرى مثل "كان" و"برلين".

وقالت خلال لقائها في برنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية":"العرض في دارة الفنون كان استثنائيًا. أُقيم في موقع أثري مفتوح وسط الأعمدة الرومانية، ما منحه طابعًا شاعريًا واستحضارًا لسينمات الصيف التي قرأنا عنها في روايات الأجيال السابقة".

وأضافت: "الحضور كان كامل العدد، والجمهور الأردني تفاعل بشكل عاطفي وعميق مع الفيلم، لأنه يتناول تساؤلات إنسانية مشتركة تمتد عبر الثقافات".

الجمهور المصري احتضن الفيلم.. وقرأ رموزه بذكاء

وحول ردود الفعل على الفيلم في مصر، أوضحت القوصي أنه يُعرض حاليًا في سينما "زاوية"، حيث حقق تفاعلًا لافتًا بين الشباب.

وقالت: "أسعدني أن الجمهور المصري فهم مفردات الفيلم، وشارك في النقاشات حوله، بل عاد البعض لمشاهدته مرة أخرى، وهو ما أضفى عليه حياة جديدة".

وأكدت أن العمل ينجح في خلق حوار جماعي حول موضوعات شائكة تخص المجتمع والأسرة والهوية.

فانتازيا سوداء تحاكي العلاقة بين الأجيال

وصفت القوصي فيلم "شرق 12" بأنه مزيج من الكوميديا السوداء والفانتازيا، يتناول صراع الأجيال وأدوار الآباء في تمهيد الطريق للأبناء، مقابل رغبة الشباب في التغيير والتميز.

وأشارت إلى أن هذه الأسئلة تظل مطروحة دائمًا، وإن اختلفت أشكالها وظروفها عبر العصور، مضيفة:

"الفيلم يطرح تساؤلات عن مسؤولية الكبار تجاه الأجيال الجديدة، وكيف يمكننا التوفيق بين الخبرة والرغبة في التجديد".

الحكي الشفهي.. ركيزة ثقافتنا

واختتمت القوصي حديثها بالتأكيد على أهمية الحكي الشفهي في الثقافة المصرية والعربية عمومًا، معتبرة أنه أحد مصادر الإلهام الأساسية في عملها.