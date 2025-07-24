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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس بأسواق الوادي الجديد

خضروات ارشيفيه
خضروات ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس  حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الاساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في المحافظة.

ويهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الاسعار او احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.


واليكم أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم

جاءت أسعار الخضراوات اليوم الخميس متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين  10 إلى 13 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 13 و18 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 9 إلى 12 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 13 جنيهًا للكيلوجرام.

وأشار التجار إلى أن استقرار الأسعار جاء بفضل وفرة الإنتاج المحلي وزيادة عدد الصوب الزراعية، التي ساعدت في تعزيز الكميات المعروضة في السوق وخاصة الطازجة والاورجانيك.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 40 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 35و40 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 40 و50 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد استمرار حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع، إلى جانب التأكد من توافر الخضراوات والفاكهة في كافة المنافذ الثابتة والمتحركة، وذلك لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة جيدة.

وأشاد المواطنون بجهود الصوب الزراعية في توفير منتجات طازجة على مدار العام، مؤكدين أن الأسعار الحالية تعد مناسبة مقارنة بالفترات السابقة.

الوادي الجديد أخبار الوادى الجديد خضروات اسواق

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