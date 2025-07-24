مفتي لبنان يُطالب بالتنسيق بين الرئاسات الثلاث وتفعيل العمل المشترك

شدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على أن لبنان هو أسرة واحدة لا يفرّقها أحد، وهذه اللحظة تشكّل فرصة متجددة لتأكيد وحدتنا الوطنية، التي تبقى أقوى سلاح في مواجهة أطماع الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت تلك التصريحات خلال زيارته على رأس وفد من مفتيي المناطق اللبنانية، الي قصر بعبدا الرئاسي بحضور الرئيس جوزاف عون.



وقال دريان: إسرائيل هي من خرق وقف إطلاق النار مع لبنان، رغم أن لبنان التزم به بالكامل وهذا الخرق يُشكّل انتهاكاً واضحاً يجب أن يُدان من الجميع.



وأضاف: آن الأوان أن يسود صوت الاعتدال، وأن نرفع جميعاً راية الحوار، بعيداً عن الانقسام والتوترات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن.



وتابع : جميعنا نلاحظ الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس في الداخل والخارج من أجل تثبيت حضور لبنان عربياً ودولياً، وتأكيد موقعه على الخارطة الدبلوماسية.



واختتم: إن التنسيق بين الرئاسات الثلاث يبقى ضرورياً للحفاظ على استقرار المؤسسات وتفعيل العمل المشترك.