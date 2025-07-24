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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تأجيل طرح فيلم السيرة الذاتية لـ مايكل جاكسون

مايكل جاكسون
مايكل جاكسون
أحمد البهى

قررت الشركة المنتجة ‏لفيلم السيرة الذاتية لمايكل جاكسون، تاجيل عرضت  إلى تاريخ 24 أبريل 2026 بدلاً من تاريخ إصداره السابق 3 أكتوبر 2025. 

تفكر الشركة المنتجة  لتقسيم الفيلم إلى جزئين، ولكن القرار لم يحسم بشكل نهائي بعد.

وكانت فد أبدت باريس جاكسون، ابنة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، قلقها من مدفوعات قالت إنها “غير مسجلة” صادرة عن تركة والدها. ووفقًا لوثائق قضائية حصلت عليها مجلة People، فإن باريس، البالغة من العمر 27 عامًا وأحد المستفيدين من التركة، اعترضت على طلب اعتماد أكثر من 625 ألف دولار صُرفت كمكافآت لثلاثة مكاتب محاماة عام 2018، دون وجود سجلات زمنية موثقة لتلك الأعمال القانونية.

الوثائق المرفوعة في 24 يونيو اتهمت المنفذين بمنح “مكافآت فاخرة” لمحامين يتقاضون أجورًا مرتفعة بالفعل، وبانتهاك أوامر المحكمة التي تشترط اعتماد جزء فقط من الأتعاب حتى الحصول على موافقة قضائية. وأشارت إلى أن هذه المدفوعات تثير تساؤلات جدية حول قدرة المنفذين على مراقبة أداء المحامين بفاعلية.

كما عبّرت باريس عن قلقها من “التقصير الواضح في السعي للحصول على موافقة المحكمة”، وأكدت الوثائق أن المنفذين فشلوا في تقديم مبررات مقنعة للتأخير في طلب الموافقة، مشيرةً إلى عدم وجود اتفاق مكتوب يجيز اعتماد الرسوم بتلك الطريقة.


 

من جانبه، دافع محامي التركة، جوناثان ستينسابير، عن تلك المدفوعات قائلاً إنها متوافقة مع السياسات السابقة التي صادقت عليها المحكمة، مضيفًا أن التركة حققت أكثر من 3 مليارات دولار منذ وفاة مايكل جاكسون.


 

يُشار إلى أن مايكل توفي في عام 2009 وكان مدينًا بأكثر من 500 مليون دولار، بينما يتولى أبناؤه باريس، وبرنس، وبيجي، مهام المستفيدين من التركة. من المقرر عقد جلسة استماع بشأن القضية في 16 يوليو المقبل.



 

نجم البوب الراحل مايكل جاكسون مايكل جاكسون باريس جاكسون

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