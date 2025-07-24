ميمي جمال ضيفة ستوديو اكسترا … اليوم

تحل اليوم، الفنانة القديرة ميمي جمال، ضيفة علي برنامج ستوديو اكسترا، والمذاع عبر قناة اكسترا نيوز.

وتتحدث الفنانة القديرة ميمي جمال عن تكريمها في الدورة الحالية لمهرجان المسرح القومي، وتفاصيل مشوارها الفني الطويل.

ومن ناحية أخري انتهت الفنانة ميمي جمال من تصوير، فيلم “مؤلف ومخرج وحرامي” من بطولة مي كساب، وأحمد فتحي، وميمي جمال، وسامي مغاوي، وأوتاكا، وياسر الطوجي، ونيللي محمود، ومحمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير، وإخراج أسامة عمر.

جدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة ميمي جمال، هو مسلسل “كامل العدد ++”، بطولة دينا الشربيني شريف سلامة، مريم الخشت ، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، مالك عماد، حمزة دياب، يوسف عمر، يوسف جبريل، لينا صوفيا، سيليا، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وغيرهم كثير من النجوم.

المسلسل من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.