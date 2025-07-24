شكرا إنك صديقي.. علي البيلي يوجه رسالة مؤثرة لفراج

وجه الفنان علي البيلي، رسالة للفنان محمد فراج، بعد مشاركتهم التمثيل في مسلسل كتالوج.

وكتب علي البيلي على انستجرام: “منشور اليوم مش بس لصديق، هو نظام دعم... فيجوو، بس حابب أقولك شكرًا إنك صديقي، على مساعدتك الدائمة ووقوفك جنبي، على اللحظات الممتعة اللي شاركناها، وعلى إنك خليت كتالوج ذكرى عمر ما تنسى”.

وتابع: “بحب طريقتنا في الكلام والضحك وأكل الأكل الآسيوي، زي ما أعمل مع أصدقائي اللي أعرفهم من 11 سنة..أيوه، أنت أكبر مني بكتير، بس بالنسبة لي أنت فيجو، أعز أصدقائي. يوسف ومنصور دايمًا هيكون لهم مكانة خاصة”.

مسلسل الكتالوج

ويعتبر مسلسل “الكتالوج” العمل الوحيد الذي جمع علي البيلي وريهام عبدالغفور الذي عرض على منصة “نتفليكس” في منتصف يوليو ٢٠٢٥.

حيث أدت ريهام عبد الغفور دور الأم “أمينة”، وهي خبيرة تربية تركت سلسلة فيديوهات تعليمية قبل وفاتها تساعد زوجها محمد فراج في تربية طفليهما، ولعب علي البيلي دور الابن في الأسرة، بعد نجاحه في مسلسل “لام شمسية” في رمضان 2025.



ويشارك في العمل محمد فراج، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، دنيا سامي، وغيرها

والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف أيمن وتار، وإنتاج أحمد الجنايني