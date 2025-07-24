قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد البنزرتي
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 115 حالة وفاة بسبب المجاعة
مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع في غزة يزداد سوءا واستشهاد فلسطينية بنيران الاحتلال
مدبولي لوزير الأوقاف: من المهم بناء جدار الوعي لصد نمو الشائعات وانتشارها
أسعار الغاز الطبيعي تواصل الصعود مدفوعة بزيادة الطلب وتراجع الإمدادات .. التوترات الجيوسياسية والطقس البارد يدعمان استمرار الارتفاع
1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين
أزمة مارس 1954.. لحظة فارقة في العلاقة بين نجيب والإخوان| فيديو
الخطيب يخضع لفحوصات طبية جديدة في باريس
تحطم طائرة ركاب تقل 49 شخصًا في أقصى الشرق الروسي
تعديل موعد ودية الأهلي والبنزرتي التونسي
الطب من 79% فقط.. مفاجآت في مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025
"تطوير التعليم" تطلق مبادرة لاكتشاف المواهب بالتعاون مع أكاديمية الفنون ومؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية بالصين

حسين فهمي
حسين فهمي
أحمد البهى

يستعد الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من جوائز "الباندا الذهبية" المقرر إقامتها في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان بالصين يومي 12 و13 سبتمبر 2025، وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية تقديرية من اللجنة المنظمة للحدث.


وأكدت اللجنة المنظمة أن حضور الفنان الكبير حسين فهمي يثري الحدث ويعكس خصوصية العلاقات الثقافية بين مصر والصين، ويمثل إضافة مهمة للحوارات الثقافية العالمية على أرض سيتشوان.


وسيتم خلال الدورة الثانية، التي تقام برعاية الاتحاد الصيني للأدب والفنون وحكومة مقاطعة سيتشوان، توزيع 27 جائزة عبر أربع فئات رئيسية: الأفلام، الدراما التلفزيونية، الوثائقيات، وأفلام التحريك. وتهدف الجوائز لتكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية ذات التأثير الإنساني والثقافي، بحضور مجموعة من كبار الفنانين وشخصيات الصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.


وتتضمن فعاليات الحدث "ليلة الباندا الذهبية" والمائدة المستديرة الدولية حول الثقافة والإبداع، بجانب العروض الفنية وتكريم الفائزين.


يذكر أن جائزة الباندا الذهبية (Golden Panda Awards)  أُطلقت لأول مرة في سبتمبر 2023، وتُعقد مرة كل عامين وتستضيفها مدينة تشنغدو بشكل دائم في مقاطعة سيتشوان. وهي جائزة دولية ثقافية يُنظمها "اتحاد الصين للأدب والفنون" وحكومة مقاطعة سيتشوان، وتُقام بمدينة تشنغدو في الصين، مهد الباندا العملاقة ورمزها الثقافي. وتهدف إلى تكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وترسيخ القيم الإنسانية عبر الفن السابع والإنتاج التلفزيوني.

الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

حالة الطقس

القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

وقت أذكار الصباح والمساء

وقت أذكار الصباح والمساء .. القول الراجح عند العلماء وهذه أفضل الأذكار الثابتة

الدعاء

حكم ترك الدعاء لتأخر الإجابة ؟.. الإفتاء ترد

علي جمعة

علي جمعة: قصة سيدنا يونس تعلمنا الصبر وذكر الله في السراء والضراء

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

فيديو

مها الصغير

منع من الظهور.. «الأعلى للإعلام» يُعاقب مها الصغير عن أزمة اللوحات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد