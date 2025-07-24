فرق الفنون الشعبية تواصل عروضها على مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية"

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم في تقديم اجمل الفقرات الفنية المميزة ، حيث قدم العرض الكوميدي "عيد سعيد جدا" للأطفال ، وبعض من فقرات "السيرك القومي" ، واجمل التابلوهات الاستعراضية "للفرقة القومية للفنون الشعبية" للموسم الصيفي ٢٠٢٥ بمسرح محمد عبد الوهاب بقيادة د. كريم راشد .

بدأ العرض بالمسرحية الكوميدية "عيد سعيد جدا" للاطفال من انتاج البيت الفني للفنون الشعبية مديرة الإنتاج أ.امل حبيب ، العرض بطولة النجم رضا ادريس و النجم حسن عبد الفتاح ، مع نخبة من المع النجوم ، تأليف وإخراج / محمد مصطفي

ثم قدم بعض من فقرات السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه حيث قدم فقرة التوازن للفنان محمد جابر وفقرة الكلاون للفنان مروان الجوهري و الفنان محمد سمير وفقرة السحر والخيال للفنانه امل المصري.

ثم بدء الفصل الثاني بالفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان د. محمد الفرماوى ، حيث قدموا مجموعة من اجمل واشهر لوحاتهم الاستعراضية فبدؤوا العرض ب "الموشح" ، ثم "دبكة المجوز" ، " الاغاني" ، "الفتوات" ، "النوبة" ، "الحصان" ، "الحجالة" ، " التنورة" ، واختتمت العرض بإستعراض "العصايا" ، ادارة مسرحية هاني ابو المعاطي ـ علاء سعودي ، تدريب منى عبد المنعم ـ احمد نصيف.

تقرير وتصوير إنجي حسين

متابعة ضياء داوود