أسماء أبو اليزيد توجه الشكر لصناع مسلسل فات الميعاد: شكرا على رحلة الحب والمودة

عبرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن سعادتها بنجاح مسلسلها فات الميعاد.

وكتبت اسماء أبو اليزيد عبر إنستجرام: “شكرًا على رحلة مليانة حب وود وشغل بضمير وانبساط في نفس الوقت، شكراً لكل الناس”.

وأضافت: “مفيش صورة هتكفينا كلنا مع بعض، وفيه ناس كتير مش موجودين في الصور بس موجودين في قلوبنا وفي بالنا”.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.





تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد



يأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.