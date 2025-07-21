فات الميعاد الحلقة 28.. أحمد مجدي يتقدم ببلاغ ضد أسماء أبو اليزيد

طرحت منصة watch it، الحلقة 28 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.



وحملت الحلقة 28 من مسلسل فات الميعاد عدد من الاحداث، ومنها قيام مسعد بتقديم بلاغ ضد طليقته بسمة، بعد ان شاهد معتصم في منزلها، وقد رفضت بسمة اظهار ورقة الزواج، قعد قدوم الشرطة، وادعت ان معتصم والد ابنها فقط، وقد حضر ليشاهد ابنته فقط.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.





تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد



يأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.