محاكمة السيد آرثر ميلر لـ يوسف المنصور تنافس في المهرجان القومي للمسرح

بعد "الحكاية سعيدة" في السعودية، و"الحفيد" في المسرح القومي، يشارك المخرج الفنان يوسف المنصور في المهرجان القومي للمسرح بشباب منتخب جامعة بني سويف، بالعرض المسرحي "محاكمة السيد آرثر ميللر" يومي 29 و30 يوليو على مسرح الطليعة في تمام التاسعة مساء.

بعد نجاح مسرحية "محاكمة السيد آرثر ميللر" في الأروقة الثقافية ببني سويف وجمعها للنجاح الجماهيري والفني، قرر رئيس جامعة بني سويف د. منصور حسن المشاركة في مهرجان إبداع، وكانت مشاركة متميزة، حصدت إشادة فنية وجماهيرية على لسان لجنة التحكيم والنقاد وحصد العمل العديد من الجوائز، فقررت الجامعة التقدم للمشاركة في المهرجان القومي ممثلا للجامعات المصرية في المهرجان.

ويتحدث العمل عن لجنة مكارثي التي انتشرت في خمسينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة، وقدمت العديد للمحاكمات وكان من بينهم كبار الفنانين، فخرج العمل في إطار ما بين الحلم والواقع عن محاكمة المؤلف آرثر ميللر عن مسرحية البوتقة، وكيف يتعرض الفنان للاختيار بين التمسك بمبادئه أو التنازل عنها طمعا في الحياة الآمنة الثرية.

وعبر المخرج يوسف المنصور عن سعادته بتلك المشاركة وثقته في شباب منتخب جامعة بني سويف، وخاصة أن تلك المشاركة تأتي بعد فترة غياب عن المهرجان القومي، وتحديدا بعد مسرحية "أفراح القبة" التي حازت على جوائز المهرجان القومي 2020.

يشارك في بطولة مسرحية "محاكمة السيد آرثر ميللر" حسام حسن ومروان حامد ومادونا رزق وميرا اشرف وابرام اسام ونوران حمدي واحمد مصطفى وشهد خالد ومؤيد علاء ومارينا ابراهيم ويوستينا القس وملك البنا ومارجريت عماد ومينا اكرم وكريم احمد واحمد ماهر واسامة طلعت وعمر عويس وجيسيكا رزق ويوسف اسامه ومصطفى طارق ومحمد مختار ومحمد فريد ومنار هنداوي واروى محمد، ديكور احمد شيربي، موسيقى شادي شوارب، تعبير حركي شيرين حجازي، مادة فيلمية ريهام عبد النبي، اضاءة محمود الحسيني، مساعدو الاخراج ريهام عبد النبي وسيف فؤاد، مخرج منفذ وليد حسين، ودراماتورج واخراج يوسف المنصور.