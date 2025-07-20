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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الاستعدادات النهائية للمهرجان القومي للمسرح المصري .. صور

بالصور ... الاستعدادات النهائية لمهرجان القومي المسرح المصري
بالصور ... الاستعدادات النهائية لمهرجان القومي المسرح المصري
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صور الاستعدادات النهائية للمهرجان القومي للمسرح المصري المقام حاليا في الأوبرا المصرية.

يشهد حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري ، تكريم المخرج المسرحي الكبير أحمد عبد الجليل،  ميمي جمال ، محي اسماعيل، اشرف عبد الباقي ، سميرة عبد العزيز  كوكبة  كبيرة من رموز المسرح المصري، الذين أثروا الساحة بإبداعهم ومسيرتهم الممتدة.

يأتي هذا التكريم تعبيرًا عن تقدير المهرجان لمسيرة المبدعين، وتوثيقًا لجهودهم التي ساهمت في تشكيل الوعي المسرحي لدى أجيال متعاقبة.

قال المخرج أحمد عبد الجليل، إنه يعتبر  هذا التكريم تتويجًا لمسيرته الفنية الطويلة، واعترافًا من الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الثقافة والمهرجان القومي للمسرح، بقيمة ما قدمه من إسهامات للمسرح المصري على مدار خمسة عقود، مضيفًا أن "المسرح بالنسبة لي كان دائمًا رسالة تنوير لا تنضب، وليس مجرد مهنة أو نشاط إبداعي".

يذكر أن قائمة المكرمين في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، تضم كلّ من: الفنان محيي إسماعيل، وأشرف عبد الباقي، وميمي جمال، وسميرة عبد العزيز، وأحمد نبيل، وجلال العشري، وسليم كتشنر، ومصمم الديكور والناقد المسرحي الدكتور صبحي السيد، والمخرجة المسرحية عبير علي.

مهرجان القومي المسرح المصري الأوبرا المصرية المخرج المسرحي الكبير أحمد عبد الجليل ميمي جمال

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