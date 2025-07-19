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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم المخرج أحمد عبد الجليل في افتتاح المهرجان القومي للمسرح 2025

المخرج أحمد عبد الجليل
المخرج أحمد عبد الجليل
تقى الجيزاوي

يشهد حفل افتتاح الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، المُقرر له مساء غد الأحد، تكريم المخرج المسرحي الكبير أحمد عبد الجليل، ضمن كوكبة من رموز المسرح المصري، الذين أثروا الساحة بإبداعهم ومسيرتهم الممتدة.

ويأتي هذا التكريم تعبيرًا عن تقدير المهرجان لمسيرة المبدعين، وتوثيقًا لجهودهم التي ساهمت في تشكيل الوعي المسرحي لدى أجيال متعاقبة.

من جانبه، قال المخرج أحمد عبد الجليل، إنه يعتبر  هذا التكريم تتويجًا لمسيرته الفنية الطويلة، واعترافًا من الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الثقافة والمهرجان القومي للمسرح، بقيمة ما قدمه من إسهامات للمسرح المصري على مدار خمسة عقود، مضيفًا أن "المسرح بالنسبة لي كان دائمًا رسالة تنوير لا تنضب، وليس مجرد مهنة أو نشاط إبداعي".

ومن المقرر أن يصدر المهرجان كتاب عن مسيرة عبد الجليل، تأليف وإعداد الباحث والكاتب دكتور محمد أمين عبد الصمد.


مسيرة ٥٠ عامًا 
وُلد أحمد عبد الجليل، عام 1952 في مدينة المنصورة، وبدأت رحلته مع المسرح في سن مبكرة من خلال النشاط المدرسي، حين اكتشفه أستاذه إبراهيم الدسوقي، وشارك ممثلًا في عرض "موتى بلا قبور" لجان بول سارتر. ثم انطلق في مشوار فني طويل جمع بين التمثيل والإخراج، وتتلمذ خلاله على يد مخرجين كبار أمثال حسين جمعة، محمد فاضل، عبد الغفار عودة، وإبراهيم الدسوقي.

خلال أكثر من 50 عامًا، أخرج عبد الجليل ما يزيد عن 120 عرضًا مسرحيًا، توزعت بين قصور الثقافة، المسرح الجامعي، مسرح الشركات، مركز الهناجر للفنون، والقطاع الخاص. وتميزت أعماله بأسلوب يجمع بين الطقس المسرحي والموسيقى والغناء والاستعراض، وبتقديمه نصوصًا عربية وعالمية لكبار الكتّاب مثل سعد الله ونوس، وول سوينكا، ألفريد فرج، فيكتور هوجو، وفريدريش دورينمات.

وكان أول من قدّم المسرح الأفريقي في مصر عام 1992، من خلال أعمال الكاتب النيجيري وول سوينكا، كما أحيى تراث المسرح الغنائي المصري بأوبريتات مثل "شهرزاد"، "يوم القيامة"، و"الجنيه المصري".

ومن أبرز عروضه: "الزير سالم"، و"الموت وفارس الملك"، و"الأسد والجوهرة"، و"شحتوت العظيم"، و"البؤساء"، و"شبح الأوبرا"، والتي أظهرت رؤيته الإخراجية المتفرّدة في مزج النص بالصورة والإيقاع المسرحي.

ونال عبد الجليل عشرات الجوائز في الإخراج والعروض الفنية من مهرجانات الأقاليم، الجامعات، والجهات الثقافية، وكرّمته مؤسسات رسمية وفنية. وكان عضوًا نشطًا في لجان التحكيم، وشارك في تأسيس فرقة دراما عام 1988، واستوديو الممثل بالمنصورة عام 1986.

وتقلّد مناصب عدة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، من بينها مدير فرق المدن ووكيل الإدارة العامة للمسرح، وأسهم في تطوير أداء الفرق المسرحية بالأقاليم وحل مشكلاتها الفنية والإدارية.

ويُعد أحمد عبد الجليل من أبرز رموز مدرسة "الفن للمجتمع"، مؤمنًا بأن المسرح ضرورة تربوية وفكرية وجمالية، لا ترفًا، وبأن له دورًا محوريًا في الارتقاء بالوعي الجمعي، خاصة بين الشباب والفئات المهمشة.

يذكر أن قائمة المكرمين في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، تضم كلّ من: الفنان محيي إسماعيل، وأشرف عبد الباقي، وميمي جمال، وسميرة عبد العزيز، وأحمد نبيل، وجلال العشري، وسليم كتشنر، ومصمم الديكور والناقد المسرحي الدكتور صبحي السيد، والمخرجة المسرحية عبير علي.

المخرج أحمد عبد الجليل المسرح المصري المهرجان القومي للمسرح المصري

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