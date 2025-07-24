الأنبا باسيليوس يتفقد إحدى الخدمات التابعة لمكتب التنمية بالإيبارشية

تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أنشطة المشروع الزراعي، ودعم مبادرات صغار الفلاحين، وحفل تخريج المدارس الحقلية للموسم الصيفي الحالي، بمجتمعات عمل المشروع، وزيارة معمل المخصبات الحيوية، ومعمل تحليل التربة، بقرية منسافيس، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية.

جاء ذلك لمتابعة جودة سير العمل، حيث استمع الأب المطران إلى جميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قِبل الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا للعاملين أهمية التفاني في العمل بإخلاص، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية.